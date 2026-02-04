Melody Luz respondió a las críticas sobre su cuerpo y confesó la presión que sufre: "Realmente insoportables"

La modelo compartió su descargo a través de sus redes sociales, en el que hizo un llamado a todas las mujeres a no preocuparse por la opinión ajena.

Melody Luz publicó un fuerte descargo en sus redes sociales, cansada de los comentarios que recibe sobre su cuerpo cada vez que comparte contenido artístico. El episodio se desató luego de que subiera un video bailando, donde su desempeño quedó en segundo plano frente a mensajes que apuntaron directamente a su abdomen y derivaron en especulaciones sobre un posible embarazo.

Los cuestionamientos a su físico Según expresó la propia artista, una de las consultas que recibió fue “¿estás embarazada o inflamada?”, comentario que marcó el inicio de una seguidilla de respuestas que decidió no dejar pasar. En lugar de ignorar los mensajes, Melody optó por responder de manera directa y visibilizar el malestar que este tipo de observaciones le genera, tanto a ella como a muchas otras mujeres que atraviesan situaciones similares.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ᴍ ᴇ ʟ ᴏ ᴅ ʏ (@melodyluz) “Es un poco desgastante intentar mostrar lo que me gusta hacer y que solo opinen de cómo tengo la panza. No necesito ni quiero cambiar nada de mi alimentación ni de mi cuerpo porque estoy bien”, afirmó en una de sus historias, donde dejó en claro que no siente la necesidad de ajustarse a expectativas externas. En ese mismo sentido, reveló que se encuentra atravesando un proceso personal de aumento de peso, algo que lejos de recibir apoyo, fue motivo de nuevos señalamientos. “Mismo al fin estoy logrando subir de peso”, sostuvo.

Los problemas de salud mental y TCA La bailarina también vinculó estas críticas con una problemática más profunda relacionada con la salud mental y los trastornos de la conducta alimentaria. “Quizás se acostumbraron a ver panzas chatas porque, por si no sabían, Argentina es el segundo país con más TCA del mundo. Quizás no lo sepan porque personas como ustedes los generan con sus comentarios”, lanzó.

Lejos de terminar allí, el intercambio continuó con nuevos mensajes que reforzaron su enojo. Otra usuaria le preguntó si había utilizado faja tras el embarazo, remarcando que su hija ya tiene un año y que “se nota la pancita”. Ante eso, Melody fue contundente: “Son realmente insoportables”.