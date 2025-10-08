8 de octubre de 2025 - 11:28

Parece otra persona: Alex Caniggia sorprendió con su cambio físico

El famoso compartió una serie de videos en su instagram donde se lo ve iniciando un nuevo proceso estético.

Alex Caniggia comenzó un tratamiento para quitarse los tatuajes.

Foto:

web
Foto:

Instagram
Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Alex Caniggia, sorprendió a sus seguidores al revelar que comenzó un tratamiento para borrarse los tatuajes. A través de sus historias de Instagram, el conductor mostró el paso a paso de su visita a un centro especializado en remoción láser y se mostró entusiasmado con el cambio.

Alex Caniggia
Alex Caniggia contento por su tratamiento

“Estoy en mi prime”, dijo cuando se mostró en sus historias de Instagram junto al profesional que hizo la remoción del dibujo en su piel. En otra de las publicaciones, posó sonriente junto al médico y agregó: “Fuera los tattoos, los uno con los uno, mi amigo el doc”.

Finalmente, la pareja de Melody Luz mostró su brazo completamente vendado después de la sesión, dejando en claro que el proceso ya está en marcha y que no hay vuelta atrás.

Alex Caniggia
Aunque no reveló qué diseños decidió eliminar primero, todo indica que planea una renovación estética profunda, algo que viene insinuando desde hace semanas en sus redes.

Horas más tarde, el mediático volvió a generar revuelo al mostrar su nueva adquisición: una camioneta 0 km, que presentó con orgullo bajo el mensaje “Nueva nave 0 km”.

