Parece otra persona: Alex Caniggia sorprendió con su cambio físico

El famoso compartió una serie de videos en su instagram donde se lo ve iniciando un nuevo proceso estético.

Alex Caniggia, sorprendió a sus seguidores al revelar que comenzó un tratamiento para borrarse los tatuajes. A través de sus historias de Instagram, el conductor mostró el paso a paso de su visita a un centro especializado en remoción láser y se mostró entusiasmado con el cambio.

En los clips, el hijo del exfutbolista Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis aparece junto al profesional que lo está tratando, al que etiquetó con el usuario @tattooremovalok, y escribió: “¡Se viene con todoooo!”.

Alex Caniggia contento por su tratamiento "Estoy en mi prime", dijo cuando se mostró en sus historias de Instagram junto al profesional que hizo la remoción del dibujo en su piel. En otra de las publicaciones, posó sonriente junto al médico y agregó: "Fuera los tattoos, los uno con los uno, mi amigo el doc".

Finalmente, la pareja de Melody Luz mostró su brazo completamente vendado después de la sesión, dejando en claro que el proceso ya está en marcha y que no hay vuelta atrás.

Aunque no reveló qué diseños decidió eliminar primero, todo indica que planea una renovación estética profunda, algo que viene insinuando desde hace semanas en sus redes.