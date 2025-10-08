Cuándo se estrena "El caballero de los siete reinos", la nueva precuela de "Game of Thrones"

La serie viajará cien años antes de la guerra por el Trono de Hierro de "La Casa del Dragón" y tendrá seis episodios.

HBO Max mostró el primer adelanto oficial de la nueve serie precuela de "Game of Thrones".

La serie está inspirada en las tres novelas cortas de Dunk and Egg escritas por George R.R. Martin y funcionará como una historia previa a los hechos de Game of Thrones y House of the Dragon. El propio Martin, creador de este universo, dio su visto bueno al guion y confirmó que la primera temporada tendrá seis episodios basados en "El Caballero Errante", el primer libro de la trilogía.

El primer poster oficial de "El Caballero de los Siete Reinos", precuela de "Game Of Thrones". El primer poster oficial de “El Caballero de los Siete Reinos”, precuela de "Game Of Thrones". gentileza Ambientada un siglo antes de la guerra por el Trono de Hierro, la historia sigue a Ser Duncan el Alto (Dunk), un joven caballero errante de corazón noble, y a su escudero Egg, quien en realidad es Aegon Targaryen, un príncipe del linaje real. Juntos recorrerán los Siete Reinos enfrentando enemigos, desafíos y dilemas de poder en una época en la que el recuerdo de los dragones aún sigue vivo.

El elenco incluye a Peter Claffey como Dunk, Dexter Sol Ansell como Egg, Finn Bennett como Aerion Targaryen, Bertie Carvel como Baelor Targaryen, Tanzyn Crawford como Tanselle, Daniel Ings como Lyonel Baratheon y Sam Spruell como Maekar Targaryen.

¿Cuándo se estrena la precuela de “Game of Thrones” ? El primer póster oficial anticipa una producción épica, con los protagonistas acompañados por la frase: “Un relato a la altura de la leyenda”. Ya tiene nueva fecha confirmada: enero de 2026.