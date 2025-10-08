8 de octubre de 2025 - 07:58

Fecha confirmada en HBO Max para la película de horror corporal que cautivó al mundo

El filme, que lleva al extremo una sociedad traumada por la juventud, estará disponible en la plataforma de streaming este mes.

Demi Moore llega con La Sustancia a HBO Max.

Demi Moore llega con "La Sustancia" a HBO Max.

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Demi Moore llega a HBO Max con “La Sustancia” (The Substance), el thriller de terror corporal sobre una exestrella de televisión que, tras ser despedida por su edad, recurre un método extremo para rejuvenecer. Sin embargo, los efectos secundarios en la protagonista, de este filme que ganó un Óscar, son devastadores.

La historia de "La Sustancia"

Embed - LA SUSTANCIA | Tráiler Oficial | Septiembre 19 en cines

Demi Moore interpreta a Elizabeth Sparkle, una exestrella de televisión cuyo auge quedó atrás. Tras ser despedida repentinamente de su programa de fitness por un director abusivo, decide probar un suero que promete devolverle la juventud.

Pero los efectos secundarios resultan impredecibles y aterradores, desatando una serie de eventos violentos y perturbadores. Allí entra la versión joven, y tonificada, de Elizabeth interpretada por Margaret Qualley, protagonista de “Las cosas por limpiar”.

margaret qualley en "La Sustancia".
margaret qualley en

margaret qualley en "La Sustancia".

La trama de “La Sustancia” aborda temas como la obsesión por la juventud y la belleza en la industria del entretenimiento, ofreciendo una crítica mordaz al culto a la perfección física. La película combina elementos de horror corporal con una sátira social y crea una experiencia cinematográfica única y perturbadora.

A partir de cuándo estará disponible en HBO Max

Con una duración de 141 minutos, “La Sustancia” estará disponible en HBO Max a partir de este viernes 10 de octubre. La producción fue calificada con una puntuación del 90% en Rotten Tomatoes, al reunir las diversas críticas de la prensa especializada.

