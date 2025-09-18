18 de septiembre de 2025 - 12:39

Cuándo vuelve "La casa del dragón" y qué otra nueva serie de "Game of Thrones" llega en nueva fecha

El CEO de HBO Max aportó novedades sobre el mundo del Poniente. La tercera temporada de la precuela ya tiene fecha de estreno y un universo.

La precuela de Juego de tronos; cuándo se estrena la tercera temporada de La Casa del dragón.

La precuela de "Juego de tronos"; cuándo se estrena la tercera temporada de "La Casa del dragón".

Aunque el calendario original de HBO Max incluía la tercera temporada de “La casa del dragón” hubo un motivo en particular que frenó su lanzamiento. El CEO de la plataforma de streaming explicó los motivos y adelantó la nueva fecha que los fanáticos de "Juego de tronos" (Game of Thrones) llevan todo el año esperando.

La precuela de “Juego de tronos” no lanzó nuevos episodios este año y tampoco hay señales de que George R. R. Martin publique el esperado libro “Vientos de invierno”. Una llama que de a poco se va apagando entre los fans, quizás el fracaso de su cierre televisivo le generó un bloqueo al autor.

Lo que si venía a buen ritmo era el calendario de “La casa del dragón”, con un espacio de dos años entre cada temporada, distancia que fastidió al público por la intrincada trama y la necesidad de una continuidad más acotada; para acallar a las fieras que no escupen fuego pero sí críticas en redes sociales.

El calendario original preveía que en 2025 llegara otra producción ambientada en Poniente: la serie “El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante”, basada en los cuentos de "Dunk y Egg" de Martin. Contará las aventuras de Sir Duncan "el Alto", quien llegará a convertirse en una leyenda de la Guardia Real, y de su joven escudero Egg, destinado a ocupar el Trono de Hierro como Aegon V Targaryen.

Sin embargo, HBO Max decidió postergar su estreno a enero del próximo año. El dilema es si se cruzará con “La casa del dragón”.

La casa del dragón volverá en 2026

En una reciente entrevista con Deadline, Casey Bloys, CEO de HBO Max, adelantó que la temporada 3 de “La casa del dragón” se estrenará justo después del período de elegibilidad de los Premios Emmy 2025-2026, que termina el 31 de mayo de 2026.

Esto ubica el lanzamiento de los nuevos episodios entre junio y julio de 2026. La estrategia busca posicionar a la serie en la temporada de premios del año siguiente y darle más impulso mediático.

El regreso de "La casa del dragón" en 2026 será clave para recuperar el entusiasmo del público, tras una segunda temporada que recibió críticas por su ritmo y falta de acción.

