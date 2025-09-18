Victoria Beckham tendrá una serie de su propia vida: cuándo estrena y dónde verla

Victoria Beckham tendrá su propia docuserie y ya hay fecha confirmada para el estreno. El próximo 9 de octubre de 2025 , Netflix lanzará la producción que recorrerá la vida de la exintegrante de las Spice Girls , convertida en una figura de la moda internacional, empresaria y referente del estilo.

El anuncio lo hizo la propia Victoria desde sus redes sociales, donde compartió la emoción por el proyecto que, al igual que la serie dedicada a David Beckham , quedó en manos de los mismos creadores. Según adelantaron, la propuesta promete “un acceso exclusivo a ella, a su familia y a sus allegados. La serie también explora su era bajo los reflectores y la fama mundial”.

El foco estará puesto en diferentes etapas de su vida , desde su salto a la fama en la década del 90 como Posh Spice hasta la relación con David Beckham y la construcción de su camino en la moda, que la consolidó como diseñadora y empresaria.

Desde la plataforma adelantaron que el trabajo ofrecerá “un retrato poco común y matizado de una mujer que se ha reinventado continuamente ante el ojo público”. La docuserie contará con material inédito, testimonios cercanos y apariciones de reconocidas personalidades del mundo del espectáculo y la moda.

En el tráiler ya se pueden ver figuras como Anna Wintour , la poderosa editora de Vogue , la actriz Eva Longoria y el diseñador Tom Ford , todos referentes de la industria que conocieron de cerca a Victoria en distintas etapas de su trayectoria.

La expectativa alrededor del estreno crece tanto en el público que la acompañó desde sus años de estrella pop como en las nuevas generaciones que la identifican con la moda de lujo y la influencia cultural.

Con un relato que combina su intimidad familiar y su faceta profesional, el proyecto buscará mostrar a una mujer que atravesó las luces y las sombras de la fama para reinventarse en un universo tan competitivo como el de la moda internacional.

La cita ya está marcada: el 9 de octubre de 2025, Netflix pondrá a disposición esta serie que promete convertirse en uno de los lanzamientos más comentados del año. Victoria Beckham vuelve a escena, esta vez para narrar en primera persona la historia de una vida atravesada por la fama, el amor, el trabajo y la capacidad de reinvención.