Falleció Brad Everett Young, actor de Grey's Anatomy y Los Ángeles de Charlie

El actor de Hollywood tenía 46 años y el pasado domingo murió tras chocar contra un vehículo que circulaba en contramano.

El mundo del espectáculo lamenta la pérdida de Brad Everett Young, reconocido actor y fotógrafo de Hollywood, quien falleció a sus 46 años el pasado domingo 14 de septiembre. Su muerte fue a causa de un trágico accidente automovilístico.

A lo largo de su carrera, Young logró construir una gran reputación, que lo hizo conocido por su doble faceta profesional: un talentoso artista que capturaba imágenes de las estrellas y, al mismo tiempo, un actor en la pantalla chica y grande.

El fallecimiento de Young fue confirmado por su agente a medios como The Hollywood Reporter. El trágico hecho ocurrió la noche del 14 de septiembre en una autopista a las afueras de Los Ángeles, cuando el actor iba conduciendo y su vehículo fue impactado de frente por otro que circulaba en dirección contraria. Su publicista, Paul Christensen, confirmó que Young murió en el lugar del choque. El conductor del otro automóvil sobrevivió y se encuentra actualmente hospitalizado.

Doble oficio: actor y fotógrafo Aunque muchos lo recuerdan por su faceta actoral, su verdadero reconocimiento lo obtuvo como fotógrafo de estrellas. Tenía presencia habitual en las alfombras rojas donde retrataba a celebridades para medios como The Hollywood Reporter, Variety, Vogue o Vanity Fair.

Además, también tuvo una carrera delante de las cámaras. A lo largo de los años, participó en series de televisión reconocidas como Charmed, Grey’s Anatomy, Popular, Felicity y Sensación de vivir. También, estuvo en éxitos de la pantalla grande con roles en películas como Los Ángeles de Charlie (2000), Parque Jurásico III (2001), Austin Powers en Miembro de Oro (2002) y la ganadora del Oscar The Artist (2011).