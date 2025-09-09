Vico D'Alessandro salió al cruce de los rumores de romance con Zaira Nara

Zaira Nara y Vico D’Alessandro se pronunciaron ante los rumores de romance que los unían. El actor rompió el silencio y aseguró que solo son amigos.

Vico D’Alessandro rompió el silencio sobre el supuesto romance con Zaira Nara y aseguró que el vínculo es puramente de amistad.

El festejo de cumpleaños de Zaira Nara se convirtió en centro de especulaciones mediáticas tras haber sido vista muy cerca del actor Vico D'Alessandro. La presencia del actor en el festejo y una foto publicada por la modelo en sus redes sociales fue motivo suficiente para que el rumor de un nuevo romance comience a crecer en los medios.

Tras su ruptura con el polista Facundo Pieres, la modelo aclaró a la prensa que se encuentra soltera y en una etapa sin compromisos. A pesar de eso los medios continuaron con especulaciones que la relacionarían con Vico.

El programa Intrusos llegó a especular sobre un supuesto encuentro íntimo de la pareja en un baño durante la fiesta, llevando las conjeturas a un nuevo nivel y obligando a los protagonistas a romper el silencio.

El actor habló sobre el vinculo con Zaira Nara Ante los acontecimientos, D' Alessandro decidió aclarar la situación. A través de una conversación con el conductor del progrma Mitre Live, Juan Etchegoyen, el actor se mostró sorprendido por la magnitud de los rumores. Etchegoyen relató que, al contactarlo, el actor le confesó según palabras textuales: “ sé que me vas a preguntar porque no puedo creerlo jajaja. En fin, fui al cumple de mi amiga con amigos y eso fue todo. No la pueden ver sola pobre Zaira'”.

Embed - Vico D’Alessandro habló sobre el rumor de romance con Zaira Nara: "No la pueden ver sola" De esta manera, Vico fue contundente al rechazar cualquier vínculo amoroso con la modelo, afirmando que su relación es simplemente de amistad. Este mensaje coincidió con la postura de la propia Zaira, quien también había negado los rumores, calificando la situación como una “locura” y reafirmando que no podría tener nada con “el amigo de siempre”.