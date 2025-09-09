9 de septiembre de 2025 - 20:40

Vico D'Alessandro salió al cruce de los rumores de romance con Zaira Nara

Zaira Nara y Vico D’Alessandro se pronunciaron ante los rumores de romance que los unían. El actor rompió el silencio y aseguró que solo son amigos.

Tras su ruptura con el polista Facundo Pieres, la modelo aclaró a la prensa que se encuentra soltera y en una etapa sin compromisos. A pesar de eso los medios continuaron con especulaciones que la relacionarían con Vico.

El programa Intrusos llegó a especular sobre un supuesto encuentro íntimo de la pareja en un baño durante la fiesta, llevando las conjeturas a un nuevo nivel y obligando a los protagonistas a romper el silencio.

El actor habló sobre el vinculo con Zaira Nara

Ante los acontecimientos, D' Alessandro decidió aclarar la situación. A través de una conversación con el conductor del progrma Mitre Live, Juan Etchegoyen, el actor se mostró sorprendido por la magnitud de los rumores. Etchegoyen relató que, al contactarlo, el actor le confesó según palabras textuales: “ sé que me vas a preguntar porque no puedo creerlo jajaja. En fin, fui al cumple de mi amiga con amigos y eso fue todo. No la pueden ver sola pobre Zaira'”.

De esta manera, Vico fue contundente al rechazar cualquier vínculo amoroso con la modelo, afirmando que su relación es simplemente de amistad. Este mensaje coincidió con la postura de la propia Zaira, quien también había negado los rumores, calificando la situación como una “locura” y reafirmando que no podría tener nada con “el amigo de siempre”.

El conductor Juan Etchegoyen, además, agregó un detalle personal, indicando que no le preguntó al actor sobre su situación sentimental actual, pero que sospecha que Vico podría estar en pareja o haberlo estado hasta hace poco tiempo.

Por parte de ambos protagonistas, queda claro que las especulaciones no eran más que rumores de los medios, y que el vínculo que los une es de amistad. Con sus declaraciones, ambos buscaron poner fin a las conjeturas.

