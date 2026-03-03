3 de marzo de 2026 - 12:58

Griselda Siciliani aclaró los rumores sobre su supuesta relación con Dante Spinetta: "Háganse el favor de..."

La actriz compartió en sus historias un posteo que la vinculaba sentimentalmente con el músico y fue contundente al negar la versión.

Griselda Siciliani desmintió estar teniendo un romance con el cantante.

Los Andes
Por Agustín Zamora

Dante Spinetta rompió el silencio y desmintió su romance con la actriz.

Frente a la repercusión, el propio Spinetta utilizó su cuenta de X para desmentir la versión: "Dejen de mandar fruta, la última vez que la vi en persona fue en un cumple hace 10 años más o menos".

En un segundo mensaje, agregó: "Al margen aclaro que me parece una actriz muy grossa y la serie Envidiosa está muy buena y me la vi entera. Solo aclaro la verdad para que no flasheen cosas que no son".

Griselda Siciliani también desmintió la relación

Horas después de que el músico desmintiera el romance, Siciliani replicó las capturas en sus historias de Instagram y reforzó la desmentida: "ESTO NO ES VERDAD". Además, sumó con ironía: "Al margen aclaro. Háganse el favor de escuchar 'DÍA 3', que es un discazo", en referencia al trabajo discográfico del músico.

De esta manera, tanto la actriz como el cantante dejaron en claro que no existe ningún vínculo sentimental entre ellos y que se trató simplemente de una versión que comentó la influencer Pochi de Gossipeame, que es panelista en el programa.

