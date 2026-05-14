Yanina Screpante atraviesa un delicado momento tras perder el juicio millonario contra Pocho Lavezzi

La disputa judicial entre Yanina Screpante y Ezequiel Pocho Lavezzi sumó un nuevo capítulo luego de que la Justicia fallara a favor del exfutbolista en la demanda iniciada por la modelo, quien reclamaba una compensación económica millonaria por los años que compartieron en pareja.

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Según trascendió en las últimas horas, el fallo de primera instancia rechazó el pedido presentado por Screpante, que exigía más de 17 millones de dólares . Además, la resolución judicial determinó que deberá afrontar las costas del juicio, una cifra que rondaría los 3 millones de dólares.

La noticia impactó de lleno en el entorno de la mediática y este jueves, durante el programa Intrusos de América TV, se conocieron detalles sobre el difícil presente personal que atraviesa.

Revelaron que recibió amenazas de muerte

Durante el ciclo televisivo, Natalie Weber aseguró que Yanina Screpante permanece bajo una situación de fuerte angustia y preocupación luego de haber recibido amenazas de muerte en su teléfono celular.

“Ella está desde el viernes con policía en la puerta porque la semana pasada tuvo dos amenazas de muerte a su celular. Está pasando una situación bastante compleja”, afirmó Weber al aire. La panelista también sostuvo que la modelo se encuentra “muy angustiada” y “muy asustada” tras la repercusión del caso judicial y las amenazas recibidas.

Embed - ÚLTIMO MOMENTO: AMENAZARON DE MUERTE A YANINA SCREPANTE + LA JUSTICIA A FAVOR DE LAVEZZI

La estrategia judicial que prepara Screpante

De acuerdo con la información difundida en Intrusos, el equipo legal de Screpante ya trabaja en una apelación para revertir el fallo de primera instancia. Natalie Weber además explicó que, antes de la separación, Ezequiel Lavezzi supuestamente le habría prometido a su expareja una donación de 1,5 millones de dólares.

Según relató la panelista, Screpante habría pedido firmar un documento para dejar constancia del acuerdo económico, aunque finalmente ese dinero nunca habría sido entregado. La situación terminó derivando en la demanda judicial que ahora tuvo un fallo adverso para la modelo.

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El presente de Lavezzi y su lucha contra las adicciones

Mientras avanza el conflicto judicial, Ezequiel Lavezzi habló recientemente sobre su salud y su tratamiento contra las adicciones durante una entrevista en OLGA. El exdelantero relató que estuvo internado durante un mes en una clínica de rehabilitación y reconoció que esa experiencia le permitió reflexionar sobre distintos errores de su vida.

Ezequiel Lavezzi.jfif Pocho Lavezzi junto a la escultura de Diego Maradona, en Nápoles.

“Me interné, estuve pasándola, curtiéndola en una clínica con gente que no conocía”, expresó. También admitió que al comienzo atravesó el proceso con resistencia, aunque luego entendió que el tratamiento le hacía bien. Consultado sobre si sentía vergüenza por atravesar esa situación, respondió que actualmente continúa en tratamiento y mantiene una pelea diaria para recuperarse.

“Hoy sigue estando, y hoy sigo luchando”, afirmó el exjugador, quien además comparó su recuperación con las finales perdidas durante su carrera futbolística y aseguró que necesita “ganarle” a esa batalla personal.