Se conoció una nueva foto de Morena Rial en la cárcel y paralizó a todos: cómo luce actualmente

La hija de Jorge Rial sigue detenida y en las últimas horas salió a la luz una foto de ella que impactó a todos.

Se conoció un nueva foto de Morena Rial desde la cárcel.

Desde septiembre pasado, Morena Rial se encuentra privada de su libertad luego de no cumplir las medidas establecidas al momento que se le otorgó la excarcelación para esperar el juicio en su contra. La influencer de 27 años está imputada por formar parte de una banda que realizaba robos a propiedades.

Pese a los esfuerzos de sus abogados se encuentra alojada en la Unidad 51 de Magdalena al rechazarle la prisión domiciliaria y ahora se conoció una nueva imagen de sus días en la cárcela.

More Rial Se conoció un nueva foto de Morena Rial desde la cárcel. web Uno de los motivos por los cuales le negaron la prisión domiciliaria es porque "la vivienda propuesta para que Morena cumpliera el encierro “no tenía las condiciones adecuadas” para ser habitada por un menor de edad, haciendo referencia a su hijo.

La foto de More Rial que sorprendió a todos En medio de todo esto, Alejandro Cipolla dejó de ser su abogado por cosas personales que él tiene con la Justicia, pero sigue en contacto con la hija de Jorge Rial. El abogado compartió una videollamada donde se la puede ver a Morena en la cárcel.

"Salió videollamada con More Rial, mi primera llamada en suelo argentino", expresó el letrado. Si bien la cuenta de Instagram de la influencer está privada, se viralizó la respuesta de ella a esta historia y sorprendió a todos con un detalle.