Se conoció una nueva foto de Morena Rial en la cárcel y paralizó a todos: cómo luce actualmente

La hija de Jorge Rial sigue detenida y en las últimas horas salió a la luz una foto de ella que impactó a todos.

Se conoció un nueva foto de Morena Rial desde la cárcel.

Se conoció un nueva foto de Morena Rial desde la cárcel.

Desde septiembre pasado, Morena Rial se encuentra privada de su libertad luego de no cumplir las medidas establecidas al momento que se le otorgó la excarcelación para esperar el juicio en su contra. La influencer de 27 años está imputada por formar parte de una banda que realizaba robos a propiedades.

Pese a los esfuerzos de sus abogados se encuentra alojada en la Unidad 51 de Magdalena al rechazarle la prisión domiciliaria y ahora se conoció una nueva imagen de sus días en la cárcela.

La foto de More Rial que sorprendió a todos

En medio de todo esto, Alejandro Cipolla dejó de ser su abogado por cosas personales que él tiene con la Justicia, pero sigue en contacto con la hija de Jorge Rial. El abogado compartió una videollamada donde se la puede ver a Morena en la cárcel.

"Salió videollamada con More Rial, mi primera llamada en suelo argentino", expresó el letrado. Si bien la cuenta de Instagram de la influencer está privada, se viralizó la respuesta de ella a esta historia y sorprendió a todos con un detalle.

Es que la joven compartió la historia de Cipolla con un texto breve: "Te amo", junto a un corazón y la estatua de la libertad, dejando en claro que sigue peleando para que pronto ella pueda dejar la cárcel de Magdalena.

Con esta foto, el abogado dejó en claro que su amiga se encuentra en bien y expresó que aun esperan que pueda acceder a la prisión domiciliaria. Además, indicó que Morena Rial está de "regreso" en redes sociales al abrir una nueva cuenta de Instagram, donde realizará publicaciones.

