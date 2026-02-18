"Perdí todo": el mal momento de Bam Bam, exganador de Gran Hermano tras un feroz incendio en su casa

Esteban Bam Bam Morais, ganador de Gran Hermano 2007 , atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras el feroz incendio que destruyó su casa en la zona norte y que estuvo a punto de terminar en tragedia. Una explosión inesperada arrasó con la vivienda familiar y el exparticipante del reality perdió todo.

El episodio ocurrió el viernes por la tarde, cuando Morais se disponía a dormir la siesta junto a la nena. La pequeña suele dormir en la oficina ubicada en la planta baja, mientras su padre la supervisa con una cámara.

Sin embargo, ese día la escena cambió por completo. “ Fue un milagro del cielo , no sé por qué me dice: ‘No, papá, vuelta en el cochecito’”, relató en diálogo con Teleshow. Aunque mostraba señales de sueño, la niña insistió en salir a pasear.

Morais accedió y caminaron apenas cuatro cuadras. La nena se durmió en el cochecito y regresaron a la casa sin sospechar lo que había ocurrido. Al abrir la puerta, un fuerte olor a quemado lo alertó . En un primer momento pensó que provenía de operarios de la empresa eléctrica que trabajaban en la zona, pero la escena fue otra.

“Entro y veo todo el techo con un colchón de humo. Al toque la agarro a mi hija, la levanto del cochecito y digo: ‘La pieza, la oficina’”, describió. Cuando abrió esa puerta, una bocanada de humo negro lo obligó a salir de inmediato. Un vecino lo asistió en medio del desconcierto.

Bam Bam Morais junto a su hija

“Se escucha una explosión, los vidrios volaron hasta la vereda de enfrente y cruzaban la calle. Yo agradezco a Dios que mi hija no se quiso acostar porque fue un minuto. Fue un minuto y quiso dar una vuelta en el cochecito”, expresó conmovido.

Luego resumió la magnitud de las pérdidas: “Todo el humo, toda la casa negra, todos los placares, la ropa, todo. En donde no agarró el fuego, igual entró ese hollín. Toda la ropa, se mete por todos lados, un desastre. Se perdió todo”.

Además del impacto emocional, el daño estructural le genera preocupación. “Encima el portón se desencajó todo. Entonces tengo que dormir acá arriba porque siempre después está el malicioso que ve eso y me da miedo que a la noche te abran el portón, quedó todo doblado. Entonces me da miedo que se me meta alguien y me saque algunas cosas, qué sé yo. Entonces tengo que dormir acá con un ojo abierto todas las noches”, confesó.