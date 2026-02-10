10 de febrero de 2026 - 09:57

Furia Scaglione blanqueó su romance y dejó en shock a sus fans: quién es su nueva pareja

La exparticipante de Gran Hermano causó sorpresa en las redes sociales con su postal que confirmá que está en una relación amorosa.

Furia Scaglione confirmó su nuevo romance con una foto en redes sociales.

Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Juliana “Furia” Scaglione dejó en shock a sus seguidores en las redes sociales: compartió una foto en su Instagram para blanquear su romance con un futbolista. Alejada de la polémica y enfocada en el amor, la figura surgida de Gran Hermano finalmente confirmó que está en pareja con Nicolás Rodríguez (32), jugador de Excursionistas.

La foto fue publicada en un principio por el arquero y luego replicada por Furia. En la imagen se los ve con una actitud relajada mientras él la abraza y sonríe a la cámara. Además, el emoji de corazón terminó por sellar el mensaje.

Furia Scaglione
Furia Scaglione confirmó su nuevo romance con una foto en redes sociales.

Esta historia en Instagram fue suficiente para que los fans de la ex deportista de alto rendimiento entendieran que se trataba de una confirmación del noviazgo. Por eso, al instante le enviaron todo tipo de mensajes de felicitaciones. Incluso, muchos quedaron en shock por la relación con el futbolista.

“Que seas muy feliz, Juli querida”, comentó una usuaria. “Casate, reina”, “Hacen hermosa pareja”, “Se los ve muy bien juntos” y “Te amamos”, fueron algunas de las reacciones que circularon entre los fans.

Furia Scaglione
Furia Scaglione confirmó su nuevo romance con una foto en redes sociales.

La última participación de Furia en un reality

En 2023, Scaglione se hizo famosa por su participación en Gran Hermano 2023 (Telefe) debido a su manera de pelearse con sus compañeros. Lo que la hizo conocida la terminó dejando con un sabor agridulce, ya que el público decidió sacarla pocas semanas antes de la final.

La mediática, que en este tiempo tuvo algunos trabajos en streaming con poca repercusión y un par de participaciones teatrales sin demasiada exposición, decidió volver a un reality.

A finales de diciembre del 2025, se empezó a transmitir la participación de Furia en el programa El internado (Mega), un ciclo grabado en Perú muy similar a GH, pero que se transmite en Chile.

