Juanita Tinelli blanqueó su relación con un conocido influencer

Juanita Tinelli dio fin a las especulaciones y confirmó su romance con Tomás Mazza, influencer fitness y streamer, durante una transmisión en vivo.

La modelo apareció este sábado 8 de febrero en el canal de Kick de Mazza, donde ambos se mostraron juntos por primera vez y blanquearon la relación tras varias semanas de rumores. En la transmisión se mostraron muy juntos y cariñosos y además hablaron de su primera cita.

Los rumores sobre esta relación habían comenzado semanas atrás en el programa de espectáculos LAM, donde aseguraron que personas cercanas a la pareja habían confirmado el romance.

Los rumores se intensificaron luego de un intercambio en redes sociales que no pasó desapercibido. La hija menor de Marcelo Tinelli subió un video de una sesión de fotos en bikini, mostrando su cambio de look y Tomás Mazza le comentó con un emoji de enamorado : "¿Por qué el video nunca termina?" La joven modelo no ignoró el piropo y le respondió: "Ya te respondí, fijate", confirmando un posible vínculo entre ellos.

Cómo fue la primera cita de la pareja

Durante la transmisión, Tomás Mazza relató con humor los nervios que sintió en su primer encuentro con Juanita Tinelli. "Me acuerdo que yo estaba en la primera cita con ella pensando 'listo, no le gusto, soy un enano'", contó el influencer en referencia a la diferencia de altura entre ambos.

Entre risas, Juanita contó que Tomás decía frases “raras”, algo que él defendió como parte de su forma genuina de ser. Lejos de incomodarla, la modelo aseguró que eso le resultó “tierno”.

Uno de los momentos que se volvió viral y generó gran repercusión en redes, fue cuando él le dio un beso a ella sin dejarla hablar, justo antes de cerrar la transmisión en vivo.

Embed Entre Tomás Mazza y Juanita Tinelli. pic.twitter.com/Nljt59txjX — tosti (@tostibelen) February 9, 2026

Quién es el influencer Tomás Mazza

Es un influencer fitness, de 25 años, que se volvió conocido en stream, TikTok y Youtube. Tomás acumula cerca de 10 millones de seguidores entre todas sus cuentas. En las distintas plataformas comparte sus entrenamientos, sus hábitos de alimentación y aspectos de su vida cotidiana.

Tomás Mazza

Además se presentó en Párense de manos 2, el evento organizado por el influencer Luquitas Rodríguez. También tuvo la oportunidad de representar a Argentina en la competencia similar que creó Ibai Llanos en España, La Velada. Por otra parte, participó del documental homenaje a Alejandra “Locomotora” Oliveras, a quien considera una de sus grandes referentes.