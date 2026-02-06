6 de febrero de 2026 - 21:35

Wanda Nara pagó sus deudas de tránsito: a cuánto ascendía la millonaria cifra

La conductora de Masterchef acumulaba un total de 52 multas en CABA y unas 40 más en la provincia de Buenos Aires.

Wanda Nara pagó 16 millones de pesos en multas de tránsito.&nbsp;

Wanda Nara pagó 16 millones de pesos en multas de tránsito. 

A mediados de enero, se filtró que la mediática acumulaba más de 90 infracciones de tránsito, con un monto total de 16 millones de pesos en multas.

La información fue difundida por el periodista Santiago Sposato, quien explicó de que forma accedió a los datos: “Lo único que hicimos fue ingresar su DNI al sistema de multas de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires”, señaló.

La conductora contaba con 52 multas en CABA y unas 40 en la provincia de Buenos Aires.

Wanda negó que las deudas fueran suyas

Días después de que se conociera esta información, Wanda enfrentó la polémica y desmintió tener deudas a su nombre a través de un tuit.

“No tengo multas. Vendí uno de mis autos y aún no tuve tiempo de hacer la transferencia. De mi lado no son las multas", expresó el pasado 19 de enero.

Además, remarcó que posee muchos vehículos a su nombre por lo que se dificulta saber el origen de la infracción: "Igual tengo 20 vehículos entre Italia y Argentina, voy a chequearlo con el contador. Es muy difícil saber de cuál de todos es la multa que me adjudican”.

También respondió a las acusaciones en su contra de la razón por la que no maneja habitualmente: “Con respecto a mi licencia de conducir, la tengo por 10 años. No manejo porque tengo chofer, aunque los fines de semana sí me divierte manejar mis autos. Saben que soy muy fierrera”.

La conductora pagó la gran cifra

En las últimas horas, el periodista Santiago Sposato mostró a través de su cuenta de X unas capturas de pantalla del sistema nacional de Seguridad Vial, donde se puede ver que la empresaria saldó su deuda.

“Pido un fuerte aplauso para WN que pagó los 16 millones de multas de tránsito en CABA y Provincia de Buenos Aires”, reveló el periodista.

