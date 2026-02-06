HBO Max prepara una serie basada en el un RPG catalogado como "El videojuego del año"

La plataforma de streaming anunció que avanza con el desarrollo de una serie inspirada en “Baldur’s Gate 3”, el RPG que se consagró como Juego del Año en 2023. La información fue confirmada por el medio especializado Deadline, que detalló que el proyecto contará con Craig Mazin como showrunner y productor ejecutivo, repitiendo la fórmula creativa que tan buenos resultados le dio a la cadena.
A diferencia de otras adaptaciones, la serie no reimaginará el juego desde cero, sino que estará ambientada inmediatamente después de los acontecimientos de Baldur’s Gate 3. Esto implica una expansión directa del universo narrativo del título desarrollado por Larian Studios, una decisión que despierta tanto expectativa como interrogantes entre los seguidores de la saga.
El videojuego se caracteriza por ofrecer múltiples caminos narrativos, donde cada jugador define el destino de su personaje y del mundo. Traducir esa libertad a un relato lineal será uno de los principales retos creativos del proyecto.
Sin participación directa de su creador
Uno de los puntos que más debate generó entre los fans es la ausencia de Larian Studios en el proceso creativo. Según confirmó Geoff Keighley en sus redes sociales, el estudio responsable del juego no participa activamente en el desarrollo de la serie. Sin embargo, desde la producción aseguran que el equipo está conformado por perfiles con profundo conocimiento del género.
Craig Mazin expresó públicamente su admiración por el RPG de fantasía y su compromiso con respetar el espíritu del material original. Además, el proyecto contará con Chris Perkins, exdirector narrativo de Wizards of the Coast, como consultor, lo que aporta un respaldo clave en términos de lore y coherencia del universo.
Por el momento, la serie se encuentra en fase inicial de preproducción, sin elenco confirmado ni fechas oficiales de rodaje o estreno. Junto a Mazin, también figuran como productores ejecutivos Jacqueline Lesko, Cecil O’Connor y Gabriel Marano, en representación de Hasbro, compañía que posee los derechos de la franquicia.