Casi una película: HBO Max reveló cuánto durará el primer capítulo de la temporada 3 de "La Casa del Dragón"

La expectativa por el regreso de “La Casa del Dragón” sigue en aumento . Para alimentar ese dragón, HBO Max confirmó una información que sorprendió a los seguidores de la serie: el episodio inaugural tendrá una duración superior a la habitual y será prácticamente una película.

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La temporada 3 de “La Casa del Dragón”, que tiene fecha de estreno para el 21 de junio, comenzará con un capítulo de 72 minutos . El primero, de ocho episodios, promete un inicio cargado de acción, batallas y momentos decisivos para la guerra entre los Targaryen.

HBO Max y una de las primeras imágenes de "La Casa del Dragón".

HBO Max y una de las primeras imágenes de "La Casa del Dragón".

Según la programación difundida por HBO Max, el primer episodio de la nueva entrega tendrá una duración de 1 hora y 12 minutos , convirtiéndose en el estreno más largo de la serie hasta el momento.

La cifra supera ampliamente a los comienzos de las temporadas anteriores. El primer capítulo de la temporada 1 había durado 65 minutos, mientras que el de la segunda entrega apenas alcanzó los 58 minutos.

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La decisión responde a la magnitud de los acontecimientos que abrirán la historia y al despliegue visual que prepara la producción para uno de los enfrentamientos más esperados por los lectores de “Fuego y Sangre”.

La Batalla del Gaznate será el gran evento del episodio

El esperado estreno mostrará finalmente la Batalla del Gaznate, un conflicto naval que había sido planeado para la segunda temporada, pero que terminó siendo postergado para el nuevo ciclo.

Se trata de uno de los episodios bélicos más importantes dentro de la Danza de los Dragones, con enfrentamientos en alta mar, enormes flotas y dragones participando del combate en una de las secuencias más ambiciosas de toda la franquicia.

Los productores consideran este episodio como el verdadero punto de partida de la guerra abierta entre los bandos enfrentados por el Trono de Hierro.

El elenco anticipa una temporada mucho más intensa

Emma D'Arcy, interpreta a Rhaenyra Targaryen. Emma D'Arcy, interpreta a Rhaenyra Targaryen. gentileza

La protagonista Emma D'Arcy, quien interpreta a Rhaenyra Targaryen, adelantó que la nueva temporada comenzará "a toda velocidad" y que, después de dos temporadas construyendo el conflicto, la guerra ocupará finalmente el centro de la historia.

Las declaraciones del elenco y del showrunner Ryan Condal coinciden en que los nuevos capítulos elevarán la escala del espectáculo, con una narrativa mucho más acelerada y escenas de acción de gran magnitud.