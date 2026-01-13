13 de enero de 2026 - 12:38

El cambio radical de "El caballero de los siete reinos", la precuela de "Game of Thrones"

La producción, que contará con seis capítulos, busca separarse de la serie original y antecesora "La Casa del Dragón" con una estética y temática diferentes.

La nueva precuela de Juego de Tronos que propone un cambio rotunda de la saga original.

La nueva precuela de Juego de Tronos que propone un cambio rotunda de la saga original.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

llega por primera vez a mendoza devendra banhart, figura clave del folk alternativo

Llega por primera vez a Mendoza Devendra Banhart, figura clave del folk alternativo

Por Redacción Espectáculos
BTS llega a Argentina en 2026 con un escenario 360°

BTS en Argentina 2026: entradas, escenario 360°, estadio del show y fechas

Por Redacción Espectáculos

Ambientada varias décadas antes de los acontecimientos que marcaron a "Juego de Tronos", la historia se corre del gran tablero político para centrarse en los márgenes del reino: caminos polvorientos, castillos menores y personajes que todavía no están escritos en los libros de historia.

Embed - El Caballero de los Siete Reinos | Teaser Oficial Doblado | HBO Max

De qué tratará la precuela de Juego de Tronos

La serie adapta los relatos de “Tales of Dunk and Egg”, escritos por George R. R. Martin, y sigue el recorrido de Ser Duncan el Alto, un caballero errante de origen humilde, y Egg, un joven que viaja a su lado ocultando una identidad que podría cambiarlo todo.

Juntos atraviesan Poniente en una etapa más calma del reino, cuando los grandes conflictos aún no dominaban cada rincón del mapa.

El cambio radical: no quiere parecer a sus predecesoras

Uno de los puntos más llamativos de “El Caballero de los Siete Reinos” es su decisión consciente de diferenciarse de las series anteriores. Busca alejarse de "La Casa del Dragón", y no reutiliza ni la estética ni los símbolos más reconocibles de la saga original.

Los episodios no tendrán la clásica secuencia de apertura con mapa animado ni la música de Ramin Djawadi. En su lugar, los capítulos comienzan con una presentación sobria, donde los créditos aparecen sobre imágenes en movimiento con tipografía medieval.

Embed - Official Opening Credits: Game of Thrones (HBO)

Además, la serie no comparte directores con "Juego de Tronos" ni con "La Casa del Dragón", y su banda sonora también corre por otros caminos.

Fecha de estreno y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

La primera temporada se estrenará este domingo 18 de enero y estará disponible en HBO Max. Contará con seis episodios a estrenarse cada domingo y, antes incluso de su debut, la cadena ya confirmó una segunda temporada prevista para 2027.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un conocido actor de High School Musical está detenido en Estados Unidos por distribución de material de abuso sexual infantil

El actor de High School Musical que detuvieron por distribuir material de abuso sexual infantil

Por Redacción Espectáculos
BTS llega por primera vez a Argentina en 2026

BTS en Argentina 2026: las fechas confirmadas para su nuevo tour

Por Redacción Espectáculos
Julio Iglesias fue acusado por dos exempleadas, por abusos y maltratos.

Una exempleada de Julio Iglesias rompió el silencio y lo denunció por abusos: "Hacía lo que quisiera conmigo"

Por Agustín Zamora
Maia Reficco ya se había enamorado de un piloto.

Maia Reficco ya se había enamorado de un piloto antes de conocer a Franco Colapinto: de quién

Por Agustín Zamora