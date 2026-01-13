El cambio radical de "El caballero de los siete reinos", la precuela de "Game of Thrones"

El universo de " Juego de Tronos" vuelve a expandirse , pero esta vez lo hace desde otro lugar. “El Caballero de los Siete Reinos”, la nueva precuela, no busca repetir la fórmula de dragones, guerras masivas y disputas por el poder absoluto. Además suma un cambio clave que la diferencia de las producciones vinculadas al Poniente.

Ambientada varias décadas antes de los acontecimientos que marcaron a "Juego de Tronos", la historia se corre del gran tablero político para centrarse en los márgenes del reino : caminos polvorientos, castillos menores y personajes que todavía no están escritos en los libros de historia.

La serie adapta los relatos de “Tales of Dunk and Egg”, escritos por George R. R. Martin , y sigue el recorrido de Ser Duncan el Alto , un caballero errante de origen humilde, y Egg , un joven que viaja a su lado ocultando una identidad que podría cambiarlo todo.

Juntos atraviesan Poniente en una etapa más calma del reino, cuando los grandes conflictos aún no dominaban cada rincón del mapa.

Uno de los puntos más llamativos de “El Caballero de los Siete Reinos” es su decisión consciente de diferenciarse de las series anteriores. Busca alejarse de " La Casa del Dragón" , y no reutiliza ni la estética ni los símbolos más reconocibles de la saga original.

Los episodios no tendrán la clásica secuencia de apertura con mapa animado ni la música de Ramin Djawadi. En su lugar, los capítulos comienzan con una presentación sobria, donde los créditos aparecen sobre imágenes en movimiento con tipografía medieval.

Además, la serie no comparte directores con "Juego de Tronos" ni con "La Casa del Dragón", y su banda sonora también corre por otros caminos.

Fecha de estreno y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

La primera temporada se estrenará este domingo 18 de enero y estará disponible en HBO Max. Contará con seis episodios a estrenarse cada domingo y, antes incluso de su debut, la cadena ya confirmó una segunda temporada prevista para 2027.