Entradas para BTS en Argentina 2026: escenario 360°, fechas y estadio del show

BTS anunció una gira mundial 2026 de 79 fechas que marcará su regreso a los escenarios tras una pausa de cuatro años e incluirá, por primera vez, a la Argentina con un escenario de 360 °, como el que supo lucir U2 la década pasada.

BTS en Argentina 2026: las fechas confirmadas para su nuevo tour

El grupo de K-pop se presentará en Buenos Aires los días 23 y 24 de octubre de 202 6, en el marco de un tour que recorrerá América Latina, Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia y Oceanía, y que ya se perfila como uno de los más grandes del año.

Si bien todavía no se informó el estadio en el que tocará en Buenos Aires, en el sector se especula con el estadio Monumental de River Plate, dado que la producción local está a cargo de DF Entertainment (Taylor Swift, Dua Lipa, Paul McCartney, entre otros).

La banda, integrada por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook , se consolidó desde su debut en 2013 como el artista más vendedor en la historia de Corea del Sur, con más de 30 millones de copias comercializadas, y como un fenómeno cultural global que trasciende la música.

En los próximos días se esperan definiciones oficiales sobre el venue y la fecha de inicio de la venta de entradas , que de manera preliminar se ubica alrededor del 22 de enero.

Qué se sabe del tour 2026 de BTS: escenario 360° y una recaudación récord

Con paradas confirmadas en ciudades como Londres, Tokio, Múnich, Sídney, México, Buenos Aires, Madrid y Los Ángeles, la gira de BTS consolida el retorno global del septeto, que no realizaba shows fuera de Corea del Sur y Estados Unidos desde 2018.

Su último tour mundial estableció récords para un artista de K-pop, con una recaudación cercana a los 246 millones de dólares y el hito de convertir a BTS en el primer grupo coreano en encabezar un concierto en el estadio de Wembley, según datos de la industria.

De acuerdo con proyecciones publicadas por Billboard, el reencuentro del grupo con los escenarios podría generar más de 1.000 millones de dólares en ingresos, contemplando venta de entradas, merchandising, licencias, álbumes y reproducciones en plataformas de streaming.

El show, además, contará con un escenario circular de 360 grados, un formato que permite ampliar la capacidad de público en cada estadio.

La confirmación del tour se da en la antesala del comeback previsto para el 20 de marzo, cuando BTS lanzará su quinto álbum de estudio, titulado provisoriamente BTS The 5th Album, con 14 canciones inéditas.

En América Latina, la gira también incluye fechas en Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago de Chile y São Paulo, lo que refuerza la apuesta del grupo por la región.