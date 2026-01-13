Se filtró el contrato que firmó la reina Letizia para blindar su casamiento con Felipe: "Mejor que Lady di"

Cuando la actual reina consorte decidió contraer matrimonio con el entonces futuro rey tuvo que firmar un contrato que estaba lleno de apartados.

Así es el contrato que tuvo que firmar la reina Letizia para casarse con el rey Felipe.

La vida de la reina Letizia y el Rey Felipe siempre estuvo inmersa en grandes controversias. Una de ellas fue el acuerdo prenupcial que tuvo que firmar antes de casarse con el heredero al trono español. La periodista Pilar Eyre, experta en los secretos de la Casa Real, explicó en qué consistieron los puntos que más resonaron cuando se supo del contrato.

La historia de amor entre los monarcas comenzó antes de que él se convirtiera en rey. De acuerdo con el testimonio brindado por la investigadora, Letizia ejercía su labor de periodista. Fue en una reunión social cuando se topó con el hijo del entonces rey Juan Carlos I y desde entonces comenzó un romance que fue de los más comentados de aquel entonces.

Mientras su historia avanzaba, los planes de casamiento estaban a la vista. Es por esta razón que Letizia fue investigada por el servicio de inteligencia de España (CESID) y hasta tuvo que firmar un contrato prenupcial antes de llegar al altar para unirse en matrimonio. "Un contrato matrimonial leonino con cláusulas concretas sobre divorcio, muerte, segundos y terceros casamientos e hijos", comenzó diciendo Eyre.

La sorpresa era tal, que los abogados que se encontraban con ella intentaron consolarla con una sorpresiva frase. “No te preocupes, en caso de separación quedarás mejor que Lady Di”, contó.

El hermetismo como condición para pertenecer a la realeza Si bien el contenido de dicho documento está atesorado entre siete llaves, se supo que, desde que la reina Letizia ingresó al núcleo de la familia real, tuvo que acatar el pacto de confidencialidad. "Se aplicó desde el principio una censura estricta a todo lo que atañía a la futura princesa de Asturias", narró la comunicadora.