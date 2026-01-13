13 de enero de 2026 - 13:47

Se filtró el contrato que firmó la reina Letizia para blindar su casamiento con Felipe: "Mejor que Lady di"

Cuando la actual reina consorte decidió contraer matrimonio con el entonces futuro rey tuvo que firmar un contrato que estaba lleno de apartados.

Así es el contrato que tuvo que firmar la reina Letizia para casarse con el rey Felipe.

Así es el contrato que tuvo que firmar la reina Letizia para casarse con el rey Felipe.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

La vida de la reina Letizia y el Rey Felipe siempre estuvo inmersa en grandes controversias. Una de ellas fue el acuerdo prenupcial que tuvo que firmar antes de casarse con el heredero al trono español. La periodista Pilar Eyre, experta en los secretos de la Casa Real, explicó en qué consistieron los puntos que más resonaron cuando se supo del contrato.

Leé además

Telefe no quiere que Wanda Nara manche su imagen.

Telefe le puso una cláusula al contrato de Wanda Nara y la comprometió: "Mantener una imagen y..."

Por Agustín Zamora
si los tres fueramos heterosexuales...: dante ortega, picante tras el ataque que recibe el y sus hermanas

"Si los tres fuéramos heterosexuales...": Dante Ortega, picante tras el ataque que recibe él y sus hermanas

Por Redacción Espectáculos

La historia de amor entre los monarcas comenzó antes de que él se convirtiera en rey. De acuerdo con el testimonio brindado por la investigadora, Letizia ejercía su labor de periodista. Fue en una reunión social cuando se topó con el hijo del entonces rey Juan Carlos I y desde entonces comenzó un romance que fue de los más comentados de aquel entonces.

Realeza
Así es el contrato que tuvo que firmar la reina Letizia para casarse con el rey Felipe.

Así es el contrato que tuvo que firmar la reina Letizia para casarse con el rey Felipe.

Mientras su historia avanzaba, los planes de casamiento estaban a la vista. Es por esta razón que Letizia fue investigada por el servicio de inteligencia de España (CESID) y hasta tuvo que firmar un contrato prenupcial antes de llegar al altar para unirse en matrimonio. "Un contrato matrimonial leonino con cláusulas concretas sobre divorcio, muerte, segundos y terceros casamientos e hijos", comenzó diciendo Eyre.

La sorpresa era tal, que los abogados que se encontraban con ella intentaron consolarla con una sorpresiva frase. “No te preocupes, en caso de separación quedarás mejor que Lady Di”, contó.

Realeza
Así es el contrato que tuvo que firmar la reina Letizia para casarse con el rey Felipe.

Así es el contrato que tuvo que firmar la reina Letizia para casarse con el rey Felipe.

El hermetismo como condición para pertenecer a la realeza

Si bien el contenido de dicho documento está atesorado entre siete llaves, se supo que, desde que la reina Letizia ingresó al núcleo de la familia real, tuvo que acatar el pacto de confidencialidad. "Se aplicó desde el principio una censura estricta a todo lo que atañía a la futura princesa de Asturias", narró la comunicadora.

Desde hace más de dos décadas, la esposa de Felipe VI decide moverse dentro de los parámetros esperables de una de las envergaduras más importantes e influyentes del mundo: su condición de reina y madre de familia..

Ante los rumores constante de separación y acuerdos ocultos entre el rey Felipe y la reina Letizia, los padres de Leonor y Sofía siguen cumpliendo al pie de la letra el pacto de confidencialidad y las normas del comportamiento de cada uno de los miembros de la realeza.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

llega por primera vez a mendoza devendra banhart, figura clave del folk alternativo

Llega por primera vez a Mendoza Devendra Banhart, figura clave del folk alternativo

Por Redacción Espectáculos
BTS llega a Argentina en 2026 con un escenario 360°

BTS en Argentina 2026: entradas, escenario 360°, estadio del show y fechas

Por Redacción Espectáculos
Un conocido actor de High School Musical está detenido en Estados Unidos por distribución de material de abuso sexual infantil

El actor de High School Musical que detuvieron por distribuir material de abuso sexual infantil

Por Redacción Espectáculos
La nueva precuela de Juego de Tronos que propone un cambio rotunda de la saga original.

El cambio radical de "El caballero de los siete reinos", la precuela de "Game of Thrones"

Por Redacción Espectáculos