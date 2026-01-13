"Si los tres fuéramos heterosexuales...": Dante Ortega, picante tras el ataque que recibe él y sus hermanas

Dante Ortega decidió hablar después tras una serie de mensajes ofensivos en redes vinculados a su orientación sexual y a la de sus hermanas . El cantante, hijo de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega , expuso la situación luego de un episodio puntual que se viralizó tras la publicación de un video familiar y que derivó en una catarata de comentarios discriminatorios.

Según relató, todo comenzó cuando compartió una grabación sencilla junto a una de sus hermanas. “ Subí un video probando un chocolate con mi hermana y aparecieron un montón de comentarios despectivos hablando sobre nuestra orientación sexual : que si estamos invertidos, que si somos así porque es moda…”, explicó, visiblemente molesto por el tenor de los mensajes que recibió.

Lejos de esquivar el tema, Ortega eligió profundizar su postura y apuntó contra quienes utilizan las redes sociales como espacio de ataque. “Una catarata de opiniones que refleja que no son personas interesadas en instruirse, sino que quieren atacar y criticar por el simple hecho de que tienen tanto odio en su cuerpo y no lo pueden trabajar en terapia”, afirmó, con un tono contundente.

El músico aseguró que este tipo de agresiones ya no condicionan su vida cotidiana. “Estos comentarios me dejaron de afectar y no hay nada en mi vida que vaya a cambiar por lo que diga otra persona”, sostuvo, marcando un límite claro frente a la violencia verbal.

En su descargo, también respondió de manera directa a quienes lo señalaron por su identidad. “A esta cavernícola le digo que soy hombre, me gustan los hombres , pero no descarto estar con mujeres. Y mis hermanas son mujeres y les gustan las mujeres , ¿qué hay de malo en eso?”, expresó, cuestionando el prejuicio instalado.

Más adelante, Ortega puso el foco en el doble estándar que, según su mirada, atraviesa a su familia. “Lo que llama la atención es que los tres nacimos con esta orientación sexual, pero, ¿si hubiéramos sido heterosexuales, hubiera sido tema de conversación? Yo creo que no”, reflexionó.

Dante Ortega Dante Ortega ha forjado una carrera muscial centrada en los consejos de su abuelo. web

El cantante también se refirió a la falta de empatía social y al desgaste que implica tener que explicarse. “Con 24 años no debería estar perdiendo mi tiempo tratando de educar personas que tienen problemas de empatía. No vengan a darnos cátedra porque si tienen hijos los criaron con esos valores… mamita, pobres chicos”, lanzó.

Por último, rechazó la idea de que la sexualidad sea una elección. “La gente que piensa que la sexualidad es algo que se elige está muy equivocada porque si no, no hubiera estado dos años rezando para que me haga heterosexual. ¿Creen que funcionó, cambié mi aspecto? No. Sigo creyendo en Dios y creo que él me quiso así”, concluyó, reafirmando su identidad y su fe frente a cualquier intento de deslegitimación.