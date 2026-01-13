Llega por primera vez a Mendoza Devendra Banhart, figura clave del folk alternativo

El músico, cantautor y artista visual estadounidense-venezolano, Banhart construyó una obra ecléctica que fusiona folk, psicodelia y experimentación sonora, marcada por una sensibilidad poética que lo distingue dentro de la escena alternativa contemporánea.

Un nuevo show internacional desembarca en Mendoza. Devendra Banhart, figura clave del folk alternativo de las últimas dos décadas, se presentará por primera vez en la provincia con un espectáculo único que promete una experiencia musical íntima y sensorial.

Músico, cantautor y artista visual estadounidense-venezolano, Banhart construyó una obra ecléctica que fusiona folk, psicodelia y experimentación sonora, marcada por una sensibilidad poética que lo distingue dentro de la escena alternativa contemporánea. A lo largo de su carrera, colaboró con artistas de renombre como Caetano Veloso, Beck, Anohni y Yoko Ono, ampliando los márgenes de su propuesta artística y consolidando su influencia en la música independiente a nivel global.

Su impacto en la escena fue reconocido tanto por la crítica especializada como por sus pares, que lo señalan como uno de los artistas más influyentes de su generación. Dentro de su repertorio, canciones como “Mi Negrita” se convirtieron en piezas emblemáticas, reflejando la calidez y la intimidad que atraviesan su universo creativo.

Embed - Quedate Luna by Devendra Banhart En 2023 lanzó Flying Wig, su trabajo discográfico más reciente, producido por Cate Le Bon, que marca una nueva etapa en su recorrido artístico. En este álbum, Banhart explora una paleta de sonidos electrónicos cálidos y orgánicos, donde la introspección convive con pasajes de expansión sonora, profundizando una búsqueda más atmosférica y sutil sin perder la esencia que caracteriza toda su obra.

En su primera visita a Mendoza, el artista ofrecerá un único concierto que invita a sumergirse en su mundo folk, poético y extrasensorial. Una noche singular, concebida como una experiencia sensible que trasciende la canción, en el marco de una escena cultural mendocina que continúa afianzándose como espacio de encuentro para propuestas artísticas de proyección internacional.