Cuando en enero de 2024, Alejandro Carrizo y su familia decidieron dejar todo y saltar al vacío sin saber qué les deparaba el destino, no se imaginaban que dos años después estarían extremadamente cómodos y felices en Málaga. "Vivimos a 50 metros de la playa, salimos y tenemos el mar" , describe Ale, quien es productor audiovisual, músico y vendió todo lo que tenía en su Junín natal para volver a empezar en España. Y, además, integra la Orquesta Filarmónica de Málaga , que le depara un 2026 pleno de actuaciones acompañando a artistas de renombre.

Día del Gauchito Gil: por qué se celebra el 8 de enero, los milagros mendocinos y su historia fuera de la ley

De futbolista a dedicarse a los negocios en Dinamarca: el mendocino que transformó su destino

"No sé si es un lugar soñado, pero es recontra paradisíaco . Cada día decimos: '¡es increíble dónde vivimos!' ", agrega al describir Fuengirola, el pueblo de Málaga donde están cumpliendo dos años de vivir su vida. " Málaga no tiene invierno , y eso es perfecto", completa.

Nacido y criado en La Colonia, distrito de Junín (en el Este mendocino), Ale siempre tuvo facilidad y pasión por la música, pero también por la producción audiovisual . Y fue el cierre de la ya desaparecida tarjeta Nevada -donde él trabajó durante 10 años- lo que sirvió como un empujoncito para animarse y saltar.

El productor audiovisual y músico que dejó Mendoza para mudar su talento a Málaga y codearse con los mejores

"Cuando Nevada cerró y la compró otra tarjeta, me fui y abrí mi propia productora . Yo ya en Nevada me encargaba de producir y organizar eventos , y de trabajar en todo lo que es la parte audiovisual. Pero un día me desperté y me dije: '¿y si me dedico a ser independiente?' . Y bueno, acá estoy", cuenta, sonriente y carismático desde la ciudad de Andalucía.

Desde entonces, con su propia productora, Carrizo se fue perfeccionando como fotógrafo y camarógrafo . Comenzó a indagar en el mundo de los medios e inició, durante la pandemia, sus estudios en la carrera de Producción Audiovisual . Lo hizo de forma remota y en una universidad de México.

Ale Carrizo 5 El productor audiovisual y músico que dejó Mendoza para mudar su talento a Málaga y codearse con los mejores Gentileza

"Hace dos años, estábamos en casa y decidimos largar todo en menos de un mes. Había una propuesta de trabajo como productor audiovisual para la que me habían tanteado desde España, pero cuando llegué a Madrid, no se dio. Desde entonces, fue todo comenzar de cero", describe el mendocino, quien actualmente se encuentra trabajando como productor de un programa de streaming vinculado a una iglesia de la zona de Málaga donde vive. Pero que, además. este año comenzará a hacer trabajos importantes para la televisión británica.

"Sé que te tengo": el día que cambió la vida del productor mendocino

Una década trabajando en una de las tarjetas más famosas de Mendoza comenzó a marcar el rumbo de Alejandro. Y es que él tenía bien en claro que la música y su rol produciendo eventos y contenidos no se esfumarían jamás de su vida. Por ello, en paralelo, mantenía ambas pasiones.

"Soy bajista, pero toco todos los instrumentos. Siempre me gustó la música, y de chico indagué en todos los instrumentos. Toqué guitarra, batería, piano y me quedé en el bajo. Además, mi esposa es saxofonista y mis hijas siguen el camino: la que tiene 17 años toca el piano, y la de 15, la batería". resume el mendocino de 43 años.

La rutina de un trabajo de oficina nunca cambió sustancialmente a Alejandro Carrizo. De hecho, se las ingeniaba para -incluso en su trabajo diario- darle un espacio protagónico a aquello que a él le gustaba: la producción y el plano audiovisual.

Ale Carrizo 2 El productor audiovisual y músico que dejó Mendoza para mudar su talento a Málaga y codearse con los mejores Gentileza

"Después de irme de Nevada, entre 2021 y 2022 hice un reality show en Mendoza y que era conducido por unas personas de Chile. Fue para internet -se podía ver Youtube y otras plataformas- y se llamaba 'Buscadores de vino'. Yo era productor general y ejecutivo, fueron como 40 capítulos y era muy novedoso", recapitula el mendocino.

El espíritu de este producto era buscar en Mendoza cuál era el mejor vino. Pero no se trataba de una búsqueda orientada a la fama, el nombre o el lujo de las bodegas, sino a las historias de los empleados, los viñateros y productores.

Según recuerda Carrizo, tuvo mucha repercusión el programa por entonces, a tal punto de que se le abrieron nuevas oportunidades laborales. Lo convocaron para otras producciones y también lo invitaban a eventos especiales.

Así fue como llegó enero de 2024 y la oportunidad para jugársela y cruzar el charco. Su esposa, Elizabeth Pereyra tenía su trabajo en una empresa de internet, mientras que sus hijas -Ciel y Ciara- también habían "echado raíces" -como suele decirse- en su tierra natal. De hecho, Ciara estaba terminando la primaria.

Una nueva vida en Málaga y la "familia" de la iglesia

La decisión de viajar a España estuvo muy marcada por aquella propuesta que, en teoría, le esperaba a Alejandro Carrizo ya en continente europeo. Pero fue esa misma propuesta que se frustró ni bien pisaron suelo español.

Lejos de dejarse caer, la familia mendocina -que había vendido todo para iniciar su nueva vida- se reinventó y estuvieron unas semanas viviendo en la casa de unos amigos que tenían en Madrid.

"Adaptarnos a la cultura fue difícil, a los cuatro nos costó adoptarnos. Nosotros habíamos llegado en enero de 2024 y las clases habían empezado en septiembre. Al principio sentís que estás a la deriva total, sin amigos ni nada de nada", resume Ale para graficar la incertidumbre de los primeros días.

Pero, afortunadamente, conocieron a gente que los cobijó muy rápido e, incluso, fue gracias a una chica de Córdoba que llegaron hasta Málaga, al lugar donde están viviendo actualmente y al que sienten como "su lugar en el mundo".

Ale Carrizo 4 El productor audiovisual y músico que dejó Mendoza para mudar su talento a Málaga y codearse con los mejores Gentileza

El primer trabajo de Carrizo en Málaga fue haciendo remodelación de departamentos y ambientes, y así fue como en una oportunidad llegó a hacer unos trabajos en un boliche de la zona. Fue cuestión de minutos para que el responsable del lugar cayera en la cuenta de que el mendocino entendía de pantallas, iluminación y técnica. Así fue como pudo regresar a lo suyo, ya en Málaga.

A nivel humano, los Carrizo Pereyra encontraron una gran comunidad en el grupo de una iglesia evangélica de la zona, encabezada por dos pastores suecos y que, casualmente, cuenta con muchos argentinos entre sus fieles.

Así fue como, a nivel laboral, Ale encontró otras tantas oportunidades profesionales con eventos organizados por la iglesia, y lo que le ha permitido ahora estar a punto de comenzar a trabajar para un canal británico (no vinculado a la religión) y que transmite a 24 países. Allí Carrizo se desempeñaría, de prosperar todo, como productor ejecutivo.

"También estoy haciendo streaming con unos chicos de acá. Soy productor de un podcast que sale en todas las plataformas y se llama 'Safe'. Es de corte espiritual y apunta a transmitir mensajes de fortaleza, esperanza, ánimo y creer en Dios por encima de todas las adversidades", cuenta.

Junto a grandes artistas dentro de la Filarmónica

Lejos de abandonarla, Ale Carrizo reforzó su vínculo con la música en Málaga. Por un lado, enseña música de manera particular. Pero, además, es integrante fijo de la Orquesta Filarmónica de Málaga.

Ale Carrizo 6 El productor audiovisual y músico que dejó Mendoza para mudar su talento a Málaga y codearse con los mejores Gentileza

"Recientemente me convocaron para participar de StarLive, que es un evento que se va a hacer entre julio y agosto y donde voy a poder tocar acompañando a Luis Fonsi e Il Divo", relata, entusiasmado.

Fascinados con su nueva vida

Aunque la adaptación no fue fácil, Ale y su familia están muy contentos y cómodos en Málaga.

"Ya antes de irnos de Mendoza, notábamos muchísima inseguridad en general, sumado a que estaba difícil hacer eventos porque no había mucha plata en la gente. Creo que lo más importante acá es que no hay inseguridad, que en meses de trabajo pude comprar todo lo que había comprado en una vida trabajando en Argentina. ¡Y cómo se dan todas las cosas! Un día se rompió una calle en Málaga y a las 5 de la mañana estaba lista. Yo me fui de Junín si poder ver la calle del barrio de mi mamá asfaltada", ejemplifica, con risas irónicas.

Más allá de estos escenarios contrapuestos, Alejandro extraña mucho a sus primos y familia. Y, aunque la iglesia y su gente ocuparon un lugar importante, nada puede reemplazar a las "juntadas de primo"

"La pasta del domingo de la vieja, el asado terrible de mi papá, los vínculos que tenemos en Argentina. ¡Todo eso extraño!", concluye.