11 de enero de 2026 - 13:15

Temporal y deshielo: por ahora el ingreso a la Laguna del Diamante deberá esperar

Tras el temporal de nieve que hubo en la zona de alta montaña sancarlina, la apertura de la Laguna el Diamante debió modificar la fecha de inicio de temporada.

La apertura al público permanece demorada debido al temporal de nieve y a los trabajos de despeje y acondicionamiento del camino de acceso.

La apertura al público permanece demorada debido al temporal de nieve y a los trabajos de despeje y acondicionamiento del camino de acceso.

Reserva Laguna del Diamante: el ingreso continúa restringido hasta que Vialidad finalice las tareas y se evalúen las condiciones de seguridad.

Reserva Laguna del Diamante: el ingreso continúa restringido hasta que Vialidad finalice las tareas y se evalúen las condiciones de seguridad.

Por Gisel Guajardo

La apertura de la Laguna del Diamante para el turismo aún deberá esperar. Si bien la temporada fue inaugurada de manera formal el jueves 8 de enero, las condiciones climáticas registradas en alta montaña impidieron que el acceso quedara habilitado para el público.

Laguna del Diamante: una de las maravillas de Mendoza

Por el temporal, reprogramaron la apertura de la Laguna del Diamante

Por Redacción Sociedad

Es que un temporal de nieve afectó el camino durante la noche previa y obligó a reprogramar la llegada de vecinos y turistas. Sin embargo, el acto oficial se realizó al día siguiente.

La acumulación de nieve y el posterior deshielo dejaron el camino en condiciones peligrosas para la circulación, motivo por el cual se resolvió no permitir el ingreso a la reserva natural. La decisión se tomó por razones de seguridad, mientras personal de Vialidad Provincial inició tareas de despeje y acondicionamiento.

Apertura formal y caminos aun sin habilitar

Según explicó Gastón Barcenilla, desde el área de Vialidad, la nevada registrada durante la noche anterior a la apertura complicó los trabajos previstos. “Se hizo el acto protocolar, pero no se pudo abrir. Tengo máquinas trabajando desde el viernes y ya han llegado hasta la laguna, pero es necesario repasar el camino”, señaló.

El funcionario dijo que, tras una nevada intensa, el aumento de la temperatura provoca un rápido deshielo que genera acumulación de agua sobre la traza. “Eso hace que en el camino se hagan zanjas, se vuelva peligroso y haya que intervenir nuevamente”, indicó. En ese sentido, adelantó que los trabajos podrían finalizar el martes, y que, si las condiciones lo permiten, el miércoles podría habilitarse el acceso, siempre sujeto a una nueva evaluación técnica de Dirección de Áreas Protegidas y el Departamento de Recursos Naturales Renovables.

Mientras tanto, se mantiene la restricción total para ingresar a la Laguna del Diamante, tanto para actividades recreativas como para la pesca.

Laguna del diamante
Reserva Laguna del Diamante: el ingreso continúa restringido hasta que Vialidad finalice las tareas y se evalúen las condiciones de seguridad.

Reserva Laguna del Diamante: el ingreso continúa restringido hasta que Vialidad finalice las tareas y se evalúen las condiciones de seguridad.

Cómo es el acceso y qué tener en cuenta antes de planificar la visita

Por su parte, el director de Turismo de San Carlos, Ignacio Stabio, explicó que la temporada “se abrió oficialmente el jueves pasado”, aunque ese mismo día el temporal volvió a bloquear el camino de acceso. “Cuando bajamos de la inauguración, a primera hora de la tarde, la máquina de Vialidad ya estaba subiendo nuevamente para hacer el despeje, pero se decidió esperar a que terminara el temporal porque seguía nevando”, mencionó.

Stabio detalló que el camino hacia la Laguna del Diamante se divide en dos tramos bien diferenciados. El primero, desde la Ruta 40 hasta Alvarado —donde se encuentra el puesto de ingreso—, es un camino de tierra plano y de buena transitabilidad durante casi todo el año. El segundo tramo, desde Alvarado hasta la laguna, comprende unos 40 kilómetros de montaña, con subidas, curvas y presencia habitual de piedras sueltas.

“Para ese tramo se recomienda utilizar vehículos altos. No es necesario que sean 4x4, pero sí que sean altos para evitar dar con estas piedras, ya que siempre quedan piedras sueltas aun después del despeje”, aclaró. Además, remarcó que se trata de un recorrido lento, de carácter contemplativo, con alto valor paisajístico y posibilidad de observar fauna silvestre, especialmente guanacos.

Desde Turismo indicaron y coincidieron que, si las condiciones climáticas se mantienen estables, podría evaluarse una reapertura entre los primeros días de esta semana, aunque la confirmación oficial depende de los informes técnicos. En todos los casos, el ingreso a la reserva requiere reserva previa y pago del canon, trámite que debe realizarse con antelación a través del sitio web de Áreas Protegidas de Mendoza.

Por el momento, el acceso permanece cerrado y las autoridades recomiendan informarse únicamente por canales oficiales antes de planificar la visita.

