Mañana abre la Laguna del Diamante: cómo sacar la entrada, qué actividades se pueden hacer y horarios de ingreso

La Reserva Natural Laguna del Diamante abrirá oficialmente su temporada 2026 el próximo jueves 8 de enero , con un acto previsto para las 10 de la mañana en la Seccional Guardaparque Alvarado . Durante la jornada inaugural, el ingreso será gratuito , marcando el inicio de una nueva etapa de visitas a uno de los espacios naturales más emblemáticos de Mendoza.

La apertura fue posible tras los trabajos de despeje, mantenimiento y acondicionamiento del circuito de acceso , realizados por Vialidad Mendoza , que permitieron rehabilitar el camino de Alta Montaña luego de permanecer cubierto por nieve y hielo durante gran parte del año. El circuito, de suelo natural, suele quedar intransitable entre ocho y nueve meses debido a las condiciones climáticas extremas, por lo que solo se habilita durante el verano y hasta comienzos del otoño.

Las tareas viales demandaron más de dos semanas e incluyeron el despeje de grandes acumulaciones de nieve y hielo, la remoción de rocas de gran tamaño y la reconstrucción de tramos del camino. Desde la Ruta Nacional 40 —último punto asfaltado— hasta la laguna, el recorrido total es de 64,6 kilómetros por caminos de tierra , acondicionados por Vialidad Mendoza.

El tramo más exigente comprende 43 kilómetros entre la Seccional Guardaparque Alvarado y la Seccional Laguna , donde se encuentra el refugio El Cilindro, frente al espejo de agua.

Por su parte, el director de Áreas Protegidas, Iván Funes Pinter , subrayó el trabajo conjunto que permitió la apertura del circuito en un contexto de Alta Montaña. “Cada temporada la Laguna del Diamante es muy esperada por mendocinos y turistas, y nuestro objetivo es que puedan disfrutarla de manera segura y responsable”, afirmó.

Ubicación y características de Laguna del Diamante

La Laguna del Diamante se encuentra a 220 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mendoza, en el departamento de San Carlos, a 3.300 metros sobre el nivel del mar, en plena cordillera principal y a los pies del volcán Maipo, de 5.323 metros de altura. El tiempo estimado de viaje desde la capital provincial es de aproximadamente cuatro horas.

Cómo sacar la entrada y actividades habilitadas

Durante la temporada 2026 se podrán realizar actividades como senderismo, pesca deportiva, ciclismo, picnic, acampe y andinismo, según la modalidad de ingreso elegida.

En todos los casos, es obligatorio adquirir la entrada previamente a través del sistema online de Áreas Naturales Protegidas.

El costo del ticket es de $3.500 para residentes de San Carlos y $7.000 para púbico en general.

Para sacar la entrada hay que ingresar a la web de Áreas Naturales Protegidas, verificar que hay disponibilidad y luego pagar.

El ingreso diario será:

De 7 a 17 para visitas por el día

Hasta las 19 para quienes pernocten

Este cronograma rige hasta el 28 de febrero. En marzo, el ingreso será de 8 a 16 para visitas diurnas y hasta las 18 para acampe. Los martes, por relevo de personal, el ingreso comienza a las 13.

Recomendaciones y normativa

Desde el Ministerio de Energía y Ambiente recuerdan que se trata de un ambiente agreste, sin proveeduría, por lo que se recomienda asistir con provisiones, agua suficiente, vestimenta adecuada para Alta Montaña, protección solar y respetar estrictamente las indicaciones del personal de Guardaparques.

Está prohibido ingresar con mascotas, armas y motos enduro, hacer fuego fuera de los lugares habilitados, circular fuera de los caminos permitidos, dejar residuos o dañar la flora y fauna del lugar.

La autoridad de aplicación podrá suspender el ingreso por razones de fuerza mayor. En caso de suspensión, el comprobante de pago podrá utilizarse para una nueva fecha, siempre que coincidan la actividad y la cantidad de personas.

Para más información sobre actividades habilitadas, requisitos y adquisición de entradas, se recomienda visitar el sitio oficial de la Dirección de Áreas Protegidas de Mendoza.