Con más del 50% de las obras ejecutadas, avanza el plan de reconstrucción de calles que mejora la Ciudad con planificación estratégica

Mediante el Plan de Mejoramiento y Reconstrucción de Calles, la capital mendocina ha logrado la intervención de 80 cuadras del departamento. La propuesta, que sigue en marcha en este 2026, busca mejorar la condiciones de arterias para una óptima circulación de autos y peatones.

Con un avance del 57% y 80 cuadras ya finalizadas en el 2025, la Ciudad de Mendoza continua ejecutando uno de los planes de infraestructura vial más importantes de los últimos años. Este Plan de Mejoramiento y Reconstrucción de Calles es una iniciativa que apunta a optimizar la circulación vehicular y peatonal en un departamento clave de la provincia, caracterizado por su alto flujo diario de tránsito.

El plan contempla la repavimentación y puesta a punto de más de 169.000 metros cuadrados de calzada, equivalentes a 143 cuadras, distribuidas estratégicamente en distintos sectores de la capital mendocina. Las obras abarcan la 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª Sección, además de arterias del microcentro, lo que permite mejorar la conectividad y la seguridad vial en zonas de intensa circulación.

“Estamos llevando adelante uno de los planes de reconstrucción vial más importantes de los últimos años en la Ciudad de Mendoza, con una planificación estratégica que nos permite intervenir de manera ordenada y eficiente en todas las secciones del departamento. Superar el 50% de avance de esta iniciativa refleja el compromiso de esta gestión con la movilidad, la seguridad vial y la calidad de vida de vecinos, trabajadores y visitantes. Estas obras son una inversión directa en una ciudad más conectada, segura y preparada para el futuro”, manifestó el intendente Ulpiano Suarez.

Actualmente, los trabajos presentan un avance sostenido, con 80 cuadras completamente ejecutadas. La intervención responde a la necesidad de renovar pavimentos que habían superado su vida útil debido al tránsito constante de vehículos livianos, transporte público y carga urbana, garantizando así una calzada más confortable y segura para quienes transitan la Ciudad.

Las tareas se desarrollan en tres grandes grupos de obra, lo que permite ejecutar los trabajos en distintos frentes de manera simultánea, reduciendo los tiempos de intervención y minimizando las molestias para vecinos y usuarios. En la Quinta y Sexta Sección (Grupo 1), ya se completaron 33 cuadras, incluyendo arterias clave como Martín Zapata, Agustín Álvarez, Nicolás Avellaneda y Tiburcio Benegas.