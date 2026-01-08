Con más del 50% de las obras ejecutadas, avanza el plan de reconstrucción de calles que mejora la Ciudad con planificación estratégica

Con un avance del 57% y 80 cuadras ya finalizadas en el 2025, la Ciudad de Mendoza continua ejecutando uno de los planes de infraestructura vial más importantes de los últimos años. Este Plan de Mejoramiento y Reconstrucción de Calles es una iniciativa que apunta a optimizar la circulación vehicular y peatonal en un departamento clave de la provincia, caracterizado por su alto flujo diario de tránsito.
El plan contempla la repavimentación y puesta a punto de más de 169.000 metros cuadrados de calzada, equivalentes a 143 cuadras, distribuidas estratégicamente en distintos sectores de la capital mendocina. Las obras abarcan la 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª Sección, además de arterias del microcentro, lo que permite mejorar la conectividad y la seguridad vial en zonas de intensa circulación.
“Estamos llevando adelante uno de los planes de reconstrucción vial más importantes de los últimos años en la Ciudad de Mendoza, con una planificación estratégica que nos permite intervenir de manera ordenada y eficiente en todas las secciones del departamento. Superar el 50% de avance de esta iniciativa refleja el compromiso de esta gestión con la movilidad, la seguridad vial y la calidad de vida de vecinos, trabajadores y visitantes. Estas obras son una inversión directa en una ciudad más conectada, segura y preparada para el futuro”, manifestó el intendente Ulpiano Suarez.
Actualmente, los trabajos presentan un avance sostenido, con 80 cuadras completamente ejecutadas. La intervención responde a la necesidad de renovar pavimentos que habían superado su vida útil debido al tránsito constante de vehículos livianos, transporte público y carga urbana, garantizando así una calzada más confortable y segura para quienes transitan la Ciudad.
Las tareas se desarrollan en tres grandes grupos de obra, lo que permite ejecutar los trabajos en distintos frentes de manera simultánea, reduciendo los tiempos de intervención y minimizando las molestias para vecinos y usuarios. En la Quinta y Sexta Sección (Grupo 1), ya se completaron 33 cuadras, incluyendo arterias clave como Martín Zapata, Agustín Álvarez, Nicolás Avellaneda y Tiburcio Benegas.
En tanto, el Grupo 2, que comprende sectores del Centro y la Tercera Sección, suma 36 cuadras finalizadas en calles como Perú, Gutiérrez, San Luis, Córdoba, Ituzaingó, Buenos Aires y España, mejorando notablemente la circulación en zonas de alta densidad comercial y administrativa. Por su parte, el Grupo 3, correspondiente a la Cuarta Sección Este, registra 11 cuadras ejecutadas en arterias como Montecaseros, Ituzaingó, Tucumán y 9 de Julio.
El plazo contractual de la obra es de 365 días, con finalización prevista para junio de 2026, y forma parte de una política sostenida del municipio orientada a mantener y modernizar la infraestructura urbana. Desde la Ciudad de Mendoza se continúa impulsando este tipo de planes con una fuerte inversión municipal, entendiendo que una red vial en condiciones es fundamental para la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de vecinos, trabajadores y visitantes.
El detalle de las cuadras intervenidas:
Grupo 1 – TOTAL 33 cuadras
• Coronel Rodríguez (entre Arístides Villanueva y Martín Zapata): 2 cuadras.
• Martín Zapata (entre Av. Belgrano y Av. Boulogne Sur Mer): 9 cuadras.
• Agustín Álvarez (entre Av. Belgrano y Av. Boulogne Sur Mer): 8 cuadras.
• Nicolás Avellaneda (entre Av. Belgrano y Av. Boulogne Sur Mer): 8 cuadras.
• Tiburcio Benegas (entre Juan B. Justo y Rufino Ortega): 6 cuadras.
Grupo 2 – TOTAL 36 cuadras
• Perú (entre Pedro Molina y San Lorenzo): 3 cuadras.
• Gutiérrez (entre Belgrano y San Martín): 7 cuadras.
• Federico Moreno (entre Lavalle y Garibaldi): 2 cuadras.
• San Luis (entre San Juan y Montecasero): 4 cuadras.
• Córdoba (entre San Juan e Ituzaingó): 5 cuadras.
• Ituzaingó (entre Urquiza y Buenos Aires): 5 cuadras.
• Buenos Aires (entre Ituzaingó y San Juan): 5 cuadras.
• España (entre Irigoyen y Santa Cruz): 5 cuadras.
Grupo 3 – TOTAL 11 cuadras
• Ituzaingó (entre Coronel Díaz y Esquiú): 2 cuadras.
• Montecaseros (entre Coronel Díaz y Jujuy): 4 cuadras.
• 9 de Julio (Maza y Cnel. P. Plaza): 1 cuadras.
• Tucumán (Videla Castillo y Salta): 4 cuadras.