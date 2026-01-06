El rock nacional vuelve a sonar en Maipú con la segunda jornada de Rock con Vos

El Parque Metropolitano Sur será nuevamente el punto de encuentro para que miles de personas disfruten de una noche con música en vivo bajo las estrellas.

Este miércoles 7, desde las 20 horas, el Teatro Griego del Parque Metropolitano Sur será escenario de una nueva ediciónde Rock con Vos, una propuesta cultural pensada para disfrutar en familia y con amigos.

La jornada ofrecerá una noche de tributos al rock nacional, con bandas que rendirán homenaje a tres referentes fundamentales de la música argentina: Los Pericos, Los Fabulosos Cadillacs y Sumo. Un recorrido por distintos estilos y generaciones que marcaron la historia del rock.

El evento contará con entrada libre y gratuita, además de un espacio gastronómico con food trucks, invitando al público a acercarse con su heladerita y reposera para vivir una experiencia al aire libre.