6 de enero de 2026 - 14:38

El rock nacional vuelve a sonar en Maipú con la segunda jornada de Rock con Vos

El Parque Metropolitano Sur será nuevamente el punto de encuentro para que miles de personas disfruten de una noche con música en vivo bajo las estrellas.

IMG-20260106-WA0024(1)
IMG-20260106-WA0023
Por Redacción

Este miércoles 7, desde las 20 horas, el Teatro Griego del Parque Metropolitano Sur será escenario de una nueva ediciónde Rock con Vos, una propuesta cultural pensada para disfrutar en familia y con amigos.

Leé además

compra en las fiestas: ultimo dia para participar y poder ganar importantes premios

"Comprá en las Fiestas": último día para participar y poder ganar importantes premios

Por Redacción
la escuela de rock mario matar ofrece talleres de verano para los amantes de la musica

La Escuela de Rock Mario Mátar ofrece talleres de verano para los amantes de la música

Por Redacción

La jornada ofrecerá una noche de tributos al rock nacional, con bandas que rendirán homenaje a tres referentes fundamentales de la música argentina: Los Pericos, Los Fabulosos Cadillacs y Sumo. Un recorrido por distintos estilos y generaciones que marcaron la historia del rock.

El evento contará con entrada libre y gratuita, además de un espacio gastronómico con food trucks, invitando al público a acercarse con su heladerita y reposera para vivir una experiencia al aire libre.

Esta iniciativa busca democratizar el acceso a la cultura y revalorizar espacios públicos emblemáticos, consolidando al Teatro Griego Papa Francisco como un punto de encuentro para los vecinos y vecinas de todo el Gran Mendoza, a través de propuestas artísticas de calidad y abiertas a toda la comunidad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

el intendente omar felix acompano a la comunidad de villa atuel en la inauguracion de su peatonal

El intendente Omar Félix acompañó a la comunidad de Villa Atuel en la inauguración de su peatonal

Por Redacción
la ciudad ilumino la fuente de la plaza independencia con los colores de la bandera de venezuela

La Ciudad iluminó la fuente de la Plaza Independencia con los colores de la bandera de Venezuela

Por Redacción
maipu lleva la vendimia a cada distrito con un calendario federal de celebraciones

Maipú lleva la Vendimia a cada distrito con un calendario federal de celebraciones

Por Redacción
en consonancia con alfredo cornejo, ulpiano suarez limita la contratacion de personal y establece reduccion de gastos en ciudad

En consonancia con Alfredo Cornejo, Ulpiano Suarez limita la contratación de personal y establece reducción de gastos en Ciudad

Por Redacción