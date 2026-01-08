Intervenciones urbanas en Guaymallén: avanzamos con un nuevo tramo de recuperación en calle Mathus Hoyos

A través de su Plan de mejora de infraestructura urbana , la Municipalidad de Guaymallén avanza en la recuperación de calle Mathus Hoyos sumando un nuevo tramo. Estas tareas, que actualmente se extienden desde Allayme a Teniente 1º Ibanéz del distrito El Bermejo, comprenden nuevas veredas, cordón, cuneta y banquina, apeaderos, alcantarillas y rampas entre otros elementos de urbanización.

Esta batería de intervenciones está orientada a mejorar la calidad de vida de los vecinos, optimizando las condiciones de seguridad, movilidad y transitabilidad. También permitirán optimizar el sistema de riego en toda la zona de influencia. Esto se traduce en un significativo aporte al cuidado del agua y una sustancial mejora de la seguridad en esta zona con alto tránsito vehicular, tanto de particulares como de transporte público de pasajeros.

Vale destacar que recientemente estos mismos trabajos se ejecutaron en el tramo comprendido entre Teniente Primero Ibañez y Guido.

La Municipalidad de Guaymallén , a través de su Plan de mejora de la trama vial puso en marcha las tareas de pavimentación de las calles internas del Bº Cooperativa Bermejo, en el distrito El Bermejo.

En el lugar se recuperan las arterias internas que presentaban un avanzado estado de deterioro, con múltiples roturas por conexiones domiciliarias de agua y con una superficie de rodamiento con su vida útil cumplida.

Estas tareas, que actualmente se ejecutan en calle Luis Pizarro, frente a la plaza del barrio, implican limpieza de superficie, creación de una nueva base estabilizada, la imprimación de adherencia y la posterior colocación de una nueva carpeta asfáltica en caliente.

Estos trabajos, que se traducen en mejor calidad de vida para los habitantes del vecindario y en una optimización de condiciones de circulación vehicular, se llevan adelante con recursos del municipio, es decir, materiales, maquinarias específicas del parque automotor local y operarios capacitados.

Se trata de un compromiso permanente de la comuna, resultado del buen orden y de metas claras para seguir creciendo.