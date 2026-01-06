6 de enero de 2026 - 12:54

"Comprá en las Fiestas": último día para participar y poder ganar importantes premios

Este martes 6 de enero finaliza el plazo para cargar los tickets de compra y participar del sorteo por los paquetes turísiticos. Esta iniciativa que premia a quienes eligieron comprar en el centro, ya superó los 600 comprobantes registrados.

IMG-20260106-WA0019
Por Redacción

Este martes 6 de enero finaliza el plazo para cargar los tickets de compra y participar del sorteo del programa Comprá en las Fiestas, una iniciativa impulsada por la Ciudad para fomentar el consumo en el comercio local durante las celebraciones de fin de año.

Leé además

la escuela de rock mario matar ofrece talleres de verano para los amantes de la musica

La Escuela de Rock Mario Mátar ofrece talleres de verano para los amantes de la música

Por Redacción
el intendente omar felix acompano a la comunidad de villa atuel en la inauguracion de su peatonal

El intendente Omar Félix acompañó a la comunidad de Villa Atuel en la inauguración de su peatonal

Por Redacción

La propuesta tuvo una muy buena respuesta por parte de vecinos y visitantes: ya se cargaron más de 600 tickets en la plataforma Comprá en la Ciudad, reflejando el acompañamiento a los comercios del centro y el interés por participar de los premios. De ese total de cargas, la mayoría de los comprobantes pertenecen a los rubros indumentaria, bazar y artículos tecnológicos.

Además de incentivar las compras y fortalecer la actividad comercial, la campaña permitió disfrutar de una Ciudad especialmente ambientada para las Fiestas, con propuestas decorativas y un clima festivo que acompañó los recorridos por el centro.

Con el acompañamiento de Andesmar, el 9 de enero se sortearán tres paquetes turísticos con traslado y alojamiento incluidos, para comenzar el año viajando por distintos destinos del país:

  • Primer premio: viaje para dos personas a Mar del Plata, con traslado y siete noches de alojamiento con desayuno, en habitación base doble.
  • Segundo premio: viaje para dos personas a Carlos Paz, con traslado y tres noches de alojamiento con media pensión (desayuno y cena).
  • Tercer premio: viaje para dos personas a San Rafael, con traslado y tres noches de alojamiento con desayuno continental, en habitación base doble.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

la ciudad ilumino la fuente de la plaza independencia con los colores de la bandera de venezuela

La Ciudad iluminó la fuente de la Plaza Independencia con los colores de la bandera de Venezuela

Por Redacción
maipu lleva la vendimia a cada distrito con un calendario federal de celebraciones

Maipú lleva la Vendimia a cada distrito con un calendario federal de celebraciones

Por Redacción
en consonancia con alfredo cornejo, ulpiano suarez limita la contratacion de personal y establece reduccion de gastos en ciudad

En consonancia con Alfredo Cornejo, Ulpiano Suarez limita la contratación de personal y establece reducción de gastos en Ciudad

Por Redacción
stevanato dio la bienvenida a los primeros turistas del 2026 en maipu

Stevanato dio la bienvenida a los primeros turistas del 2026 en Maipú

Por Redacción