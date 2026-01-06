"Comprá en las Fiestas": último día para participar y poder ganar importantes premios

Este martes 6 de enero finaliza el plazo para cargar los tickets de compra y participar del sorteo por los paquetes turísiticos. Esta iniciativa que premia a quienes eligieron comprar en el centro, ya superó los 600 comprobantes registrados.

Este martes 6 de enero finaliza el plazo para cargar los tickets de compra y participar del sorteo del programa Comprá en las Fiestas, una iniciativa impulsada por la Ciudad para fomentar el consumo en el comercio local durante las celebraciones de fin de año.

La propuesta tuvo una muy buena respuesta por parte de vecinos y visitantes: ya se cargaron más de 600 tickets en la plataforma Comprá en la Ciudad, reflejando el acompañamiento a los comercios del centro y el interés por participar de los premios. De ese total de cargas, la mayoría de los comprobantes pertenecen a los rubros indumentaria, bazar y artículos tecnológicos.

Quienes realizaron compras por $25.000 o más en los comercios del Centro, podrán participar del sorteo cargando su comprobante y sus datos personales en la plataforma digital. El trámite es simple y puede realizarse hasta las 23.59 horas de este 6 de enero.

Además de incentivar las compras y fortalecer la actividad comercial, la campaña permitió disfrutar de una Ciudad especialmente ambientada para las Fiestas, con propuestas decorativas y un clima festivo que acompañó los recorridos por el centro.

Con el acompañamiento de Andesmar, el 9 de enero se sortearán tres paquetes turísticos con traslado y alojamiento incluidos, para comenzar el año viajando por distintos destinos del país: