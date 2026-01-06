6 de enero de 2026 - 12:05

La Escuela de Rock Mario Mátar ofrece talleres de verano para los amantes de la música

Se dictarán clases especiales para público en general, de carácter gratuito, con cupos limitados e inscripción previa.

Durante el mes de enero, la Escuela de Rock Mario Matar ofrecerá una serie de actividades artísticas destinadas tanto a alumnos de la institución como al público en general, músicos y estudiantes interesados en seguir formándose y explorando nuevas herramientas musicales.

Se dictarán clases y talleres especiales, de carácter gratuito, con cupos limitados e inscripción previa.

La propuesta es para mayores de 14 años e incluye percusión, expresión y técnica vocal, grabación musical y exploración instrumental. Cada encuentro tendrá una duración de 3 horas y estará a cargo de docentes especializados. Se dictarán en la sede de la Escuela de Rock ubicada en Mitre y Godoy Cruz, de Guaymallén (explanada del Espacio Julio Le Parc).

LOS TALLERES

Cry baby

El pedal de efecto de guitarra más vendido de la historia estudiado a fondo. Secretos y técnicas. A cargo del profesor Marcos Herrera. Destinado a guitarristas y tecladistas que se atrevan a incorporarlo.

-6 de enero, 16h.

-14 de enero, 10h.

Improvisación en instrumentos melódicos

Herramientas teórico prácticas para mejorar el lenguaje musical y la improvisación en instrumentos melódicos. Práctica con ensambles. A cargo del profesor Emmanuel Cruz.

-7 de enero, 10h.

-8 de enero, 17h.

Grabación de baterías

Técnicas de microfonía estéreo y técnica de grabación en casa, con 1 y 2 micrófonos. A cargo del profesor Claudio Benedetti.

-8 de enero, 17h.

-12 de enero, 10h.

Improvisación y ensamble de jazz y blues

Espacio para músicos de diferentes instrumentos. Improvisación, acompañamiento, interacción y resolución de situaciones grupales. A cargo de los profesores Federico Zuin y David “Zurdo” Paz.

-9 de enero, 11h.

-30 de enero, 17h.

La voz en el jazz

Técnica vocal aplicada al estilo (respiración, articulación), elementos teóricos y práctica interpretativa y creativa, enfocándose en la improvisación, fraseo, color de voz. A cargo de la profesora Cecilia Salinas.

Parte 1: 13 de enero, 10h / 15 de enero, 16h.

Parte 2: 21 de enero, 10h / 22 de enero, 16h.

Improvisación y expresión vocal

Análisis de los diferentes sub-géneros y artistas de rock a través de la interpretación vocal. Técnicas específicas que conforman el género del rock. A cargo del profesor Joan Pita.

-19 de enero, 10h.

-21 de enero, 17h.

Conversatorio sobre salud auditiva para músicos

Charla para mejorar los cuidados y conductas de los músicos en el escenario, en el ensayo y durante el estudio. A cargo del profesor Alejandro Moyano.

-20 de enero, 10h.

-26 de enero, 17h.

Percusión Folclórica Latinoamericana

Se centra en la exploración y práctica de ritmos autóctonos de Argentina y países limítrofes, con el objetivo de revalorizar y mantener viva la cultura y música latinoamericana. A cargo del profesor Iván Cáceres.

-24 de enero, 9h.

Estas actividades forman parte de la propuesta de verano de la Escuela de Rock Mario Matar, que busca promover la formación artística, el intercambio de saberes y el acceso gratuito a espacios de aprendizaje musical.

