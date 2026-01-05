5 de enero de 2026 - 16:58

La Ciudad iluminó la fuente de la Plaza Independencia con los colores de la bandera de Venezuela

La intervención simbólica buscó visibilizar y acompañar a la comunidad venezolana que vive en la Ciudad, en el marco de los acontecimientos ocurridos durante el fin de semana en ese país.

Por Redacción

La Ciudad de Mendoza llevó adelante una emotiva intervención urbana en la Plaza Independencia, donde se iluminó la fuente principal con los colores de la bandera de Venezuela, como gesto de acompañamiento y reconocimiento a la comunidad venezolana que reside en la capital mendocina.

La actividad, que se llevó a cabo en el marco de los acontecimientos ocurridos durante el fin de semana en ese país sudamericano, tuvo su momento emotivo cuando sonaron las estrofas del Himno Nacional de Venezuela, un gesto simbólico y respetuoso que rindió homenaje a la identidad cultural y a las raíces de la comunidad presente.

Al respecto, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, expresó: “Democracia, paz y libertad. Desde la Plaza Independecia, corazón de nuestra ciudad, Ciudad de la Convivencia, acompañamos a la comunidad venezolana en este momento clave de su historia”.

Esta iniciativa tuvo como objetivo expresar el apoyo y la cercanía de la Ciudad con la comunidad venezolana, reafirmando los valores de integración, diversidad y convivencia que caracterizan a la capital mendocina.

José Alexander Pérez, uno de los venezolanos que estuvo participando del evento, indicó: “Primero que nada le quiero dar las gracias a Dios por habernos dado la oportunidad de estar aquí con todos estos hermanos y compañeros argentinos, que nos han brindado muchos apoyo. Le quiero agradecer al intendente Ulpiano Suarez por este hermoso regalo que nos hizo, de poner nuestros colores en la fuente y hacer sonar nuestro himno nacional. Siempre ha estado en la lucha con nosotros y de parte del equipo de venezolanos en Mendoza le agradecemos mucho por estar”.

Luego agregó: “Estamos felices, este es el comienzo de nuestra transición, de nuestra libertad en Venezuela, agradezco al pueblo argentino por estar con nosotros”.

