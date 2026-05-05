Apareció el nene de 6 años que estaba desaparecido en Corrientes y su padre quedó detenido.

Luego de casi 48 horas de angustia, el jefe de la Policía de Corrientes confirmó la aparición a salvo del niño de 6 años que era intensamente buscado desde el pasado domingo. El hallazgo pone fin a un operativo en la localidad de Esquina y que requirió la activación del protocolo de emergencia Alerta Sofía .

Buscan a un niño de 6 años en Corrientes: activaron el Alerta Sofía y apuntan contra su padre

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El abuelo del menor, Juan Ramón, fue quien brindó los primeros detalles del hallazgo en diálogo con TN, indicando que el pequeño se encontraba en un parador denominado "El Duraznillo" . "Gracias a Dios, tenía mucha fe", expresó el familiar mientras se trasladaba hacia el lugar para el reencuentro.

AHORA I Apareció Nahuá, el nene que buscaban en Corrientes. "Tenía fe de que iba a aparecer", le dijo Juan Ramón, el abuelo del chico. https://t.co/2JLP7R4gg0 pic.twitter.com/h22BxHD6Rk

El calvario comenzó el domingo por la noche en una vivienda del barrio Manzini, cuando el padre del niño, identificado como Josias, lo secuestró tras protagonizar un violento episodio que incluyó disparos en la casa de la madre.

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Tras el hallazgo del menor, las autoridades confirmaron que progenitor se encuentra detenido. El abuelo del menor señaló que, pese a la fuga, estaba convencido de que aparecerían pronto, ya que el hombre "no tenía posibilidad de irse muy lejos".

En el caso trabajó el personal de la Comisaría 2da, quienes fueron los encargados de notificar a la familia sobre la buena noticia.

Se informó, de manera preliminar, que ambos se encuentran en buen estado de salud y serán atendidos por médicos. Por el caso, también está detenido el abogado José Codazzi, acusado de haberle facilitado al padre del niño recursos para su accionar.

Como ocurre en todos los casos, tras la aparición se preserva la identidad del pequeño y se deja de difundir la imagen. De este modo, ahora solo se lo podrá mencionar como N.S.R., de 6 años.