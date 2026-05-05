Se acerca un nuevo fin de semana largo en mayo: el feriado será un lunes, según el decreto

Después del 1° de mayo, los argentinos se preparan para un nuevo feriado, que dará pie a un fin de semana largo de tres días de descanso, según el decreto 614/2025 del Gobierno nacional.

Turismo: Mendoza superó los 54.000 visitantes en el fin de semana largo

Vacaciones de invierno en Chile: los 7 destinos más accesibles para viajar sin gastar de más

Este 2026, el feriado del 25 de mayo que conmemora la Revolución de Mayo de 1810 caerá lunes . Al ser inamovible, quedará en esa misma fecha y generará un fin de semana largo:

25 de mayo: día de la Revolución de Mayo

25 de Mayo: aniversario de la Revolución, no de la Patria

El 25 de mayo de 1810 representa el hito fundacional de la nación argentina, ya que ese día se desplazó al virrey español Baltasar Hidalgo de Cisneros y se constituyó la Primera Junta, el primer gobierno integrado mayoritariamente por criollos.

Fue el resultado de una semana de intensa agitación política en Buenos Aires, motivada por la caída de la Junta Suprema Central en España ante las fuerzas napoleónicas, lo que llevó a los revolucionarios a desconocer la autoridad colonial y reclamar la soberanía popular en la Plaza de la Victoria.

Aquel primer gobierno patrio inició el proceso de la ruptura de los lazos de dependencia con la corona española y sentó las bases para la futura independencia de 1816.

Feriados inamovibles del 2026

Jueves 1° de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano (Día de la Bandera)

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables del 2026

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (en realidad, la fecha se conmemora el 17)

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (se considera un feriado trasladable, pero no se modificará la fecha este año)

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable, que este año permanecerá sin modificaciones al caer también un lunes)

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (la fecha original es el viernes 20 de noviembre, pero las autoridades confirmaron el traspaso para que haya un fin de semana largo)

“Veranito” en otoño: Mendoza vive su abril más cálido en 53 años Turismo en el otoño de Mendoza

Días no laborables turísticos del 2026

Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre

Fines de semana largo en 2026 (tres días)

Del viernes 1° al domingo 3 de mayo (feriado del Día del Trabajador es el viernes)

Del sábado 23 al lunes 25 de mayo (feriado por la Revolución de Mayo)

Del sábado 13 al lunes 15 de junio (el lunes es el feriado trasladado por Güemes, original del 17)

Del sábado 15 al lunes 17 de agosto (el lunes es feriado por San Martín)

Del sábado 21 al lunes 23 de noviembre (se traslada del viernes 20 el Día de la Soberanía Nacional)

Del viernes 25 al domingo 27 de diciembre (Navidad)

Rafting en Mendoza El rafting en Mendoza combina aventura y paisajes únicos en ríos de montaña. Cámara de Turismo de la provincia de Mendoza

Fines de semana extralargo en 2026 (cuatro días)

Del sábado 14 al martes 17 de febrero (feriados de Carnaval el lunes 16 y el martes 17)

Del sábado 21 al martes 24 de marzo (lunes es día no laborable y martes 24 es feriado inamovible por el Día de la Memoria)

Del jueves 2 al domingo 5 de abril (jueves 2 es feriado por Malvinas más feriado por Viernes Santo)

Del jueves 9 al domingo 12 de julio (jueves 9 es feriado por el Día de la Independencia más día no laborable turístico del viernes 10)

Del sábado 5 al martes 8 de diciembre (lunes es día no laborable y el martes 8 es el feriado de la Inmaculada Concepción)