Crearán una guardería para hijos de recuperadores urbanos: dónde y cuándo se hará

El Gobierno de Mendoza , el Municipio de Luján de Cuyo y el sector privado ya dieron un primer y fundamental paso para que recuperadores urbanos de ese departamento tengan a disposición una guardería destinada a sus hijos. Se trata de un espacio de contención y atención para que los niños y niñas estén al cuidado y no tengan que acompañar a sus padres mientras trabajan en el lugar, o tengan que quedar en sus casas (muchas veces, bajo el cuidado de hermanos mayores, aunque también niños).

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Crearán una guardería para que hijos de recuperadores urbanos tengan contención mientras sus padres trabajan

El convenio es parte del Programa de Fortalecimiento de Recuperadores Urbanos, impulsado por la Coordinación de Sustentabilidad del Ministerio de Energía y Ambiente, e incluye a la Cooperativa “Fortaleza de mi Tierra” . Esta entidad se formó en el 2018 y funciona en Luján de Cuyo , en el Centro Verde del municipio. En ella trabajan hombres y mujeres recuperadores urbanos que viven en el departamento y que revalorizan desde el reciclaje lo que comúnmente es considerado “basura” .

Según explicaron los impulsores de este proyecto, el objetivo es abrir un espacio que sirva de “acompañamiento para la crianza” y permita a los miembros de la cooperativa poder trabajar sin preocuparse por el cuidado de sus hijos durante sus horas de trabajo , además de proporcionar un lugar de contención para los menores sin perder la cercanía con sus padres .

Crearán una guardería para que hijos de recuperadores urbanos tengan contención mientras sus padres trabajan

El proyecto comenzó a gestarse a partir de las necesidades de los propios trabajadores, quienes manifestaron inquietud por el cuidado de sus hijos durante la jornada laboral. Mema Cabiudo, presidenta de la cooperativa, indicó que hace más de 5 años que esperaban el espacio, ya que muchas mujeres llevan a sus hijos al trabajo a pesar de que la cooperativa no se encuentre adaptada para ello.

La planificación, construcción y gestión del proyecto se encuentra a cargo de la Unión Industrial de Mendoza (UIM), el Ministerio de Energía y el Municipio de Luján de Cuyo, con el fin de promover inclusión social, capacitación laboral y sostenibilidad.

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“Pensamos que ese lugar va a ser muy especial porque también vamos a darle trabajo a muchas mamás que pasaron por la cooperativa y lamentablemente tuvieron que irse porque no tenían dónde dejar a sus chicos” explicó al respecto la presidenta.

Un espacio esperado

A su turno, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre afirmó que esto amplía las posibilidades de trabajo que tienen los recuperadores urbanos de la cooperativa, sobre todo las mujeres que son jefas de hogar, ya que les permite trabajar tranquilas sabiendo que sus hijos de encuentran en un espacio seguro y contenido.

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El intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino también se mostró agradecido con el sector privado por los recursos materiales para la construcción de la guardería e hizo énfasis en la importancia para quienes trabajan en la cooperativa.

Sin embargo, el abanico de posibilidades que abre el proyecto no es solo en beneficio de la cooperativa, sino que también busca promover un modelo de sostenibilidad social que reconozca el rol de las recuperadoras urbanas en la región.

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“Esto debe ser un ejemplo que se replique en los 18 departamentos de la provincia y podamos avanzar en una gestión integral de nuestros residuos que nos beneficie por todos lados” dijo la ministra Latorre.

“Hoy, después de cinco años, soñamos que esto puede ser posible” finalizó con esperanza Mema Cabiudo.