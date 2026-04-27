Los mismos adultos que critican a sus hijos y nietos por estar pegados al celular son ahora los más vulnerables a la adicción digital en la jubilación, según los estudios

La jubilación suele presentarse como el tiempo de la libertad ganada , pero para muchos adultos mayores se está convirtiendo en una trampa de hiperconectividad. Sin las estructuras del horario laboral, el celular ocupa gran parte del día, generando hábitos contraproducentes que preocupa a los hijos.

El hábito de deslizar la pantalla sin pausa, conocido como scrolleo , no es una actividad inofensiva. Este comportamiento obliga al cerebro a cambiar su foco de atención en milisegundos , un ritmo tan acelerado que la memoria de trabajo colapsa. Al no poder procesar la información de manera equilibrada, el aprendizaje se dificulta y la concentración se vuelve cada vez más lábil.

Este fenómeno se explica por la sobreexigencia del sistema de recompensa cerebral. Al deslizar frenéticamente, se activa un circuito neuronal que conecta la corteza con el sistema límbico, donde la dopamina juega un papel central. Este neurotransmisor genera una necesidad continua de estímulos inmediatos, sumergiendo al usuario en un estado de hiperactividad constante. Por la velocidad del proceso, no llegan a desarrollarse los segundos mensajeros, moléculas esenciales que ayudan a fijar la memoria a largo plazo y a estabilizar las conductas aprendidas.

Aunque las videollamadas y aplicaciones como WhatsApp han demostrado ser herramientas valiosas para mitigar el aislamiento, su uso excesivo puede ser contraproducente. Los datos indican que entre un 13% y un 22% de los adultos mayores experimentan soledad no deseada, y paradójicamente, el uso de redes sociales no siempre influye positivamente en el envejecimiento activo.

En muchos casos, el tiempo libre ganado tras años de trabajo termina absorbido por videos sin propósito claro. Esta falta de estructura diaria facilita que el dispositivo ocupe horas que antes se dedicaban a actividades físicas o sociales presenciales. La hiperconectividad actual fragmenta las conversaciones reales y dispersa la atención, provocando a menudo una desconexión más profunda en los vínculos personales y una sensación de insatisfacción constante.

La inteligencia artificial y el riesgo de la confianza excesiva

El escenario se vuelve más complejo con la integración de asistentes de inteligencia artificial en aplicaciones de mensajería comunes. Los adultos mayores, considerados consumidores hipervulnerables, se enfrentan ahora a las alucinaciones de la IA. Estas ocurren cuando los modelos generan respuestas que parecen verídicas y agradables pero que son totalmente ficticias, ya que estos sistemas predicen palabras basándose en probabilidades sin distinguir entre verdad y mentira.

Confiar ciegamente en estos chats para obtener consejos médicos o financieros representa un riesgo crítico. La ausencia de filtros claros y la tendencia de la IA a asumir roles de autoridad pueden llevar a los usuarios a seguir indicaciones erróneas o compartir datos sensibles sin advertir el peligro. La alfabetización digital hoy no solo implica aprender a usar un dispositivo, sino desarrollar la capacidad crítica para contrastar la información generada por algoritmos con fuentes humanas profesionales.