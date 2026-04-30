30 de abril de 2026 - 13:50

Fue el arquero estrella de Croacia, tuvo seis hijos y hoy el Gobierno lo nombra embajador para salvar la demografía

El Ministerio de Demografía designó al exjugador como embajador tras alcanzar el récord de seis hijos, una marca que ahora comparte con el músico Petar Dragojevi.

Este arquero de Croacia se transformó en embajador del país por sus valores familiares.&nbsp;

Este arquero de Croacia se transformó en embajador del país por sus valores familiares. 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Según el portal Story, Stipe Pletikosa ha sido distinguido con un reconocimiento especial por su compromiso con la vida familiar. El Ministerio de Demografía lo nombró primer embajador de la familia, un rol que el exarquero de 47 años aceptó con el objetivo de promover el desarrollo demográfico y los valores tradicionales en Croacia.

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Según los registros sociales, Pletikosa y su esposa Angela se casaron en 2003 en una boda multitudinaria celebrada en el hotel Park de Split. El evento contó con la presencia de trescientos invitados y el futbolista Ivan Leko actuó como padrino del enlace. La pareja esperó siete años para la llegada de su primer hijo, Franko, quien hoy lidera una hermandad que se completó en el verano de 2021 con el nacimiento de la pequeña Klara.

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El empate en el récord de hijos entre celebridades croatas

Según el relevo de celebridades locales, el exarquero ostentó durante mucho tiempo el récord absoluto de paternidad en el ambiente artístico y deportivo del país. No obstante, el año pasado fue alcanzado por el cantante Petar Dragojevi, quien en agosto dio la bienvenida a su sexta hija, Teresa. Ambos comparten actualmente el primer puesto de familias numerosas, superando a otras figuras que tienen cinco descendientes.

Según el reporte del evento 'Driblanje u Vintageu', Pletikosa rompió su habitual silencio mediático para participar en una concurrida charla sobre deporte y valores. Durante el encuentro, donde coincidió con el reconocido jugador de balonmano Goran Šprem, aprovechó para reafirmar ante la audiencia que su numerosa familia es el verdadero sentido de su existencia. Estas declaraciones públicas sirvieron como antesala para asumir formalmente su nuevo rol institucional.

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Las responsabilidades del nuevo embajador

Según el Ministerio de Demografía, el nuevo embajador se encargará de promover las virtudes de la vida familiar y los valores tradicionales en sus próximas actividades. En su entorno privado en Split, Pletikosa dedica su tiempo completo a la educación de sus hijos Franko, Manuel, Eli, Rua, Marija y Klara. Este perfil de padre presente y su alejamiento de los escándalos fueron los factores determinantes para su elección como referente nacional.

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