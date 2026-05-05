"Se va un gigante": el recuerdo del mendocino que fue socio y manager de Jorge Calandrelli tras su muerte

La muerte de Jorge Calandrelli dejó un silencio difícil de llenar en la música internacional . No se trata solo de la partida de un compositor y director brillante, sino de la despedida de una figura que supo moverse con naturalidad en la élite artística global, con seis premios Grammy y una trayectoria que lo vinculó a nombres como Tony Bennett, Lady Gaga y Elton John .

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Pero detrás de ese recorrido hay historias menos visibles , relaciones construidas lejos de los flashes y que explican parte de su grandeza . Una de ellas es la que lo unió al abogado mendocino Eduardo Pérez Guerrero , su socio y manager en algunos de los proyectos más ambiciosos de su carrera.

Murió Jorge Calandrelli, el compositor argentino que brilló en el mundo.

Murió Jorge Calandrelli, el compositor argentino que brilló en el mundo.

Desde Miami , donde reside, Pérez Guerrero reconstruye ese vínculo atravesado por la admiración, la exigencia y la excelencia como única medida posible .

La noticia de la muerte de Calandrelli activó una cadena de mensajes, recuerdos y homenajes en distintos puntos del mundo. Entre ellos, el del propio Pérez Guerrero , quien no duda al elegir una frase para definirlo: “Se nos va un gigante, una figura irrepetible” .

Pero antes de esa conclusión, hay una historia que merece ser contada.

“Lo primero que uno percibía al trabajar con Jorge era una integridad profesional absoluta”, recuerda Pérez Guerrero, y enseguida agrega una idea que se repite a lo largo de su testimonio: la combinación de talento descomunal con una humildad poco frecuente.

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“Tenía un don de gente enorme, una capacidad de escucha que no siempre se encuentra en artistas de su nivel. Jorge entendía que la excelencia no es un golpe de inspiración, sino una construcción diaria, rigurosa”, reafirma el abogado y productor mendocino.

Ese rasgo -según Pérez Guerrero- fue clave para que Calandrelli se mantuviera durante décadas en la cima de la industria musical, un terreno donde la permanencia suele ser tan difícil como el acceso.

Un entramado de talento: Sandoval, Vilá y proyectos de escala mundial

La relación profesional entre Calandrelli y Pérez Guerrero no fue aislada. Se integró en una estructura de trabajo que incluyó a figuras de primer nivel como Arturo Sandoval y el productor Dany Vilá.

“Se generó una sinergia muy difícil de repetir”, explica el mendocino. “No era solo talento individual, sino una lógica de equipo donde la admiración profesional era el motor”, refuerza.

Jorge Calandrelli y Barbra Streisand Jorge Calandrelli y Barbra Streisand gentileza

Uno de los hitos de ese entramado fue el proyecto “Tango como yo te siento”, una producción de gran escala que reunió a la Orquesta Sinfónica del Teatro Colón con algunas de las voces más importantes de la música argentina: Valeria Lynch, Raúl Lavié, Julia Zenko, María Graña y Patricia Sosa, entre otros.

El resultado no solo fue artístico, sino también institucional: el proyecto obtuvo el Grammy en 2011, consolidando un modelo de producción que combinaba lo sinfónico con lo popular sin perder sofisticación.

“Coordinar algo así fue un privilegio. Pero nada de eso hubiera sido posible sin la cabeza musical de Jorge”, recuerda Pérez Guerrero.

Fue profeta en su tierra: una deuda saldada

Más allá del circuito internacional, Pérez Guerrero también tuvo un rol clave en acercar a Calandrelli al reconocimiento en su propio país.

“Logramos que la Ciudad de Buenos Aires lo distinguiera como Ciudadano Ilustre. Fue un acto de justicia”, señala.

Ese reconocimiento, que también alcanzó a Sandoval, tuvo un valor simbólico fuerte: poner en primer plano a un artista que muchas veces fue más celebrado afuera que dentro de Argentina.

PErez Guerrero Callandreli foto 2

En paralelo, los proyectos continuaron. Uno de ellos fue “Gardel Piazzolla by Jorge Calandrelli”, que volvió a posicionar al equipo en las nominaciones al Grammy durante dos años consecutivos.

“Jorge tenía una sofisticación única, pero nunca perdía el respeto por la melodía. Esa era su marca registrada”, resume.

De Manzanero al Grammy: la capacidad de elevar cada obra

Otro de los capítulos destacados de la sociedad Calandrelli - Sandoval fue el álbum “Eternamente Manzanero”, que contó con la participación del legendario Armando Manzanero.

Para Pérez Guerrero, ese proyecto sintetiza el ADN de Calandrelli: la capacidad de engrandecer una obra sin quitarle esencia.

“Trabajar con él era asistir a una clase magistral permanente. Sabía cómo vestir cada canción, cómo llevarla a otro nivel sin que perdiera su alma”, acota.

Jorge Calandrelli junto a Elton John en Los Ángeles. Jorge Calandrelli junto a Elton John en Los Ángeles. gentileza

Ese equilibrio entre técnica y sensibilidad es, para muchos, lo que lo convirtió en un referente indiscutido de la música contemporánea.

A la hora de definir el impacto de Calandrelli, Pérez Guerrero evita quedarse en los números, aunque seis Grammys y 28 nominaciones hablan por sí solos. Pero el mendocino prefiere ir a un plano más profundo.

“Su capacidad para vestir cada proyecto con una profundidad musical inalcanzable lo convierte en un referente eterno, Su obra continuará siendo la brújula para quienes buscamos la excelencia”", reflexiona en voz alta.

El adiós a un maestro

Para Eduardo Pérez Guerrero, el duelo es también una forma de balance.

Eduardo Pérez Guerrer - Embajador por la Paz portada.png Un mendocino fue nombrado embajador mundial por la paz y entregará una copa a Lionel Messi. Foto: Gentileza Eduardo Pérez Guerrero

“Se va un amigo, pero también un maestro. Alguien que marcó un antes y un después en mi vida profesional”, lo define Pérez Guerrero.

En esa síntesis, íntima y contundente, se condensa el sentido de una relación que fue mucho más que laboral.