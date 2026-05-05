5 de mayo de 2026 - 05:15

Escapada para el próximo feriado: el pueblo bonaerense con impronta alemana que podés visitar un fin de semana

El próximo lunes 25 de mayo es feriado nacional y un pueblo bonaerense surge como una opción estratégica para quienes buscan sierras y pastas centenarias sin salir de la provincia.

Olavarría

Olavarría

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Olavarría Municipio
Por Marianela Panelo

Olavarría se posiciona como el destino estratégico para el feriado del lunes 25 de mayo. Ubicado a 359 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, este punto bonaerense integra paisajes serranos con una marcada impronta alemana en sus construcciones. Es la opción ideal para quienes buscan aire puro y gastronomía tradicional cerca de Capital.

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Por Redacción

La ciudad equilibra la calma del entorno rural con el crecimiento de sus servicios urbanos. Durante el próximo fin de semana largo, los turistas pueden recorrer lagunas y reservas naturales para dejar atrás el estrés de la rutina. El viaje se puede realizar de forma sencilla en auto por la Ruta Nacional 226, en ómnibus o utilizando el servicio de tren de Ferrobaires que une Buenos Aires con Bahía Blanca.

Sierras Bayas y el legado minero bonaerense

A pocos kilómetros del casco urbano se encuentra Sierras Bayas, un rincón que exige caminar por calles empinadas para descubrir su historia. El Museo Histórico y Minero relata la identidad productiva de la zona, mientras el mirador del Cerro Largo ofrece las mejores vistas panorámicas de la región. Estas propuestas permiten organizar jornadas en familia donde la naturaleza y el aire puro son los protagonistas principales del descanso.

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La gastronomía típica con influencia europea es otro de los grandes motores del turismo local. Un punto ineludible para los visitantes es Aitala, una fideería fundada en 1913 que continúa activa produciendo pastas con recetas centenarias. Para quienes prefieren un ambiente nostálgico, el Bar Torcuato funciona en un antiguo almacén de ramos generales con una carta renovada de cocina gourmet.

Parque Mitre y accesos que potencian el destino

El esparcimiento al aire libre tiene su eje central en el Parque Mitre, ideal para pasear y relajarse. Este espacio cuenta con puentes colgantes que cruzan el arroyo Tapalqué, convirtiéndose en el lugar predilecto para disfrutar del aire libre y el entorno fluvial. La combinación de estos paseos históricos, culturales y naturales garantiza que cada integrante del grupo encuentre una propuesta atractiva para conocer.

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Llegar a este sector del centro de la provincia permite desconectar de los problemas cotidianos sin necesidad de trámites complejos. Olavarría aprovecha su ubicación estratégica sobre las rutas provinciales 51 y 60 para captar a quienes buscan un atractivo gastronómico diferente. El aeródromo local posee una pista pavimentada de 2,2 kilómetros capaz de recibir aeronaves de gran porte como un Boeing 727, aunque el flujo turístico se mantiene mayoritariamente por las vías terrestres.

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