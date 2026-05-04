Sin alquiler y con internet: un pueblo de 40 habitantes busca familias y trabajadores para vivir en la montaña.

En las últimas horas, se conoció la convocatoria para atraer nuevos residentes. Con apenas 40 habitantes, el pueblo ofrece siete departamentos rehabilitados con alquiler gratuito y conexión de fibra óptica . El plan busca familias con hijos que aseguren el relevo generacional y nómades digitales interesados en la vida rural.

La propuesta se diferencia de las famosas casas en Europa que cuestan un euro que suelen requerir inversiones millonarias en refacciones. En este caso, las viviendas están equipadas y listas para ser habitadas de inmediato. El objetivo municipal es revertir el fenómeno de la "España Vaciada" mediante una infraestructura que combina la tranquilidad de la montaña con las necesidades técnicas del teletrabajo contemporáneo.

El ayuntamiento de Arenillas, un pequeño municipio en la provincia de Soria, puso a disposición puestos de trabajo específicos dentro de la comunidad. Buscan personas interesadas en gestionar el bar del pueblo o el centro comunitario, espacios fundamentales para la integración social. Para quienes trabajan de forma remota, la estabilidad del internet por fibra óptica garantiza que puedan cumplir con sus tareas profesionales sin interrupciones desde este entorno natural privilegiado.

La logística para las familias está resuelta mediante la coordinación con localidades cercanas. Aunque el pueblo es pequeño, los niños tienen garantizado el transporte y la educación gratuita en una escuela ubicada a 20 kilómetros de distancia . Esta apuesta por el futuro familiar es la prioridad absoluta del proceso de selección, ya que la supervivencia del municipio depende del ingreso de menores al sistema educativo.

image Ayuntamiento de Arenillas Ayuntamiento de Arenillas - arenillas.es

Acceder a este beneficio requiere cumplir con una selección detallada. Los interesados deben enviar un proyecto de vida a la administración municipal explicando cómo su llegada aportará valor a la comunidad. No es solo una mudanza, sino un compromiso con un entorno que invierte su presupuesto en atraer residentes que eviten el cierre definitivo de sus calles y servicios básicos.

Este tipo de iniciativas se expande por la montaña europea como respuesta a la despoblación. Mientras en Italia se realizan estudios sobre el efecto de la altitud en la salud, en Soria el enfoque es puramente social y demográfico. Arenillas se posiciona como uno de los proyectos más accesibles para quienes buscan una transición rápida hacia la vida rural sin las complicaciones de una obra en construcción.