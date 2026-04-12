Escándalo en la montaña: una cámara captó a una pareja en pleno acto íntimo en la nieve

Suiza. El usuario que revisaba el estado de la nieve en el monte Faulhorn descubrió a los turistas desnudos a las 15:20; el operador ya eliminó las imágenes del servidor.

Un usuario que intentaba comprobar las condiciones de nieve en el monte Faulhorn, en los Alpes suizos, se encontró con una escena inesperada. A través de una webcam instalada a gran altura, observó a una pareja teniendo relaciones sexuales en una plataforma de madera sobre la montaña, creyendo que estaban solos porque el hotel cercano está cerrado.

El incidente ocurrió el pasado miércoles por la tarde en la zona de Grindelwald. Según los registros de la cámara, que permiten retroceder varias horas en intervalos de diez minutos, la pareja llegó al lugar cerca de las 14:40. En ese momento, ambos vestían ropa térmica pesada y portaban bastones de senderismo, como cualquier otro turista que recorre la zona.

image La reacción del testigo y la eliminación del video Sin embargo, aprovechando que la montaña parecía desierta por el cierre estacional del hotel de la cumbre, decidieron quitarse la ropa. Fue exactamente a las 15:20 cuando la lente de la cámara, orientada hacia el suroeste para captar el paisaje nevado, los captó desnudos en pleno acto. La plataforma donde se encontraban está ubicada directamente debajo del dispositivo de monitoreo.

El testigo que descubrió la escena relató que su intención era simplemente ver cuánto sol y nieve había en la cumbre para planificar su actividad. Al ver a la pareja, su primera reacción fue reírse, aunque luego reflexionó sobre las temperaturas bajo cero que debían estar soportando los protagonistas en ese entorno alpino. La secuencia de desnudez duró poco tiempo antes de que continuaran su marcha.

image Ellos nunca supieron que fueron filmados A las 15:30 los senderistas ya se habían vestido nuevamente y diez minutos más tarde continuaron su caminata como si nada hubiera pasado. A pesar de la viralización del relato en redes sociales, el operador responsable de la webcam actuó de inmediato al ser alertado sobre el contenido inapropiado. Para proteger la privacidad de los involucrados, la empresa borró definitivamente el bloque de imágenes captadas entre las 14:40 y las 15:40.