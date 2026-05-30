Polémica con Starbucks en Corea del Sur por una campaña relacionada a una masacre histórica

Lo que comenzó como una estrategia de marketing se transformó en una polémica para Starbucks en Corea del Sur , luego de una campaña promocional en el país asiático, asociada con una sangrienta represión.

Todo comenzó el pasado 18 de mayo, coincidiendo con el aniversario número 46 del Levantamiento de Gwangju , la cadena lanzó la campaña en línea "Tank Day" para promocionar sus "Tank tumblers".

La elección del nombre y la fecha desató una ola de indignación inmediata, ya que hacía referencia directamente los tanques militares utilizados en 1980 para reprimir a manifestantes prodemocracia , una tragedia que dejó cientos de muertos y desaparecidos en el país.

Ante la magnitud del escándalo, Chung Yong-jin , presidente del Grupo Shinsegae (operador de la marca en el país), ofreció una disculpa formal esta semana . "Inclino la cabeza en una sincera disculpa y pido que me perdonen", declaró Chung en rueda de prensa, donde afirmó que asumirá toda la responsabilidad sin presentar excusas.

Un activista destroza vasos y tazas de Starbucks en una protesta contra la campaña "Tank Day"

Durante su intervención, el ejecutivo también pidió a la ciudadanía que no descargue su enojo contra los empleados de los locales.

Consecuencias inmediatas y caída en ventas

El impacto comercial no se ha hecho esperar. La empresa reconoció una caída "muy significativa" en sus ventas tras el inicio de los boicots ciudadanos. Consumidores habituales han manifestado su rechazo, como el caso de Kim Min-Chan, de 20 años, quien aseguró que no planea volver a la cadena.

A esto se suma que Corea del Sur representa el tercer mercado mundial para Starbucks, con más de 2,115 tiendas operativas a finales de 2025.

La crisis ya se ha cobrado los primeros puestos ejecutivos con la destitución de Son Jung-hyun, director ejecutivo de Starbucks Corea. Además, tanto Chung como Son enfrentan una investigación policial por presunta difamación y ofensas a las víctimas de Gwangju.

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, condenó duramente la campaña, calificándola de "conducta inhumana y vergonzosa" que insulta los valores democráticos del país. Lee incluso vinculó este incidente con promociones anteriores que, según su visión, se burlaron de otras tragedias nacionales, como el hundimiento del ferri Sewol en 2014.

Mientras la sede global de Starbucks también ha emitido sus propias disculpas, la filial local mantiene abierta una investigación interna para determinar si hubo premeditación en la aprobación de la campaña por parte del equipo de comercio electrónico.