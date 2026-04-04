Impactante video: un windsurfista chocó contra una ballena gris que emergió sorpresivamente del agua

Recientemente, se difundió en redes sociales el video de u n joven windsurfista que chocó contra una ballena gris en la Bahía de San Francisco . En las imágenes se observa cómo el animal emerge de repente y colisiona contra el deportista , golpéandolo fuertemente.

Lo que parecía ser una práctica tranquila en tabla de vela, t erminó con un inesperado momento a la vista de todas las personas que se encontraban en la playa disfrutando del día.

El windsurfista Eric Kramer estaba practicando la actividad náutia en Crissy Field, en las costas de San Francisco , cuando tuvo su encuentro inesperado con el animal de 27.000 kilos . En el video, se observa cómo en pocos segundos la ballena lo golpea y lo tira brúscamente de la tabla, dejandolo atónito unos minutos.

WINDSURFER SALE VOLANDO TRAS CHOCAR CON BALLENA EN LA BAHÍA ¡EL MOMENTO VIRAL QUE NADIE PUEDE DEJAR DE VER! ⚠️¡SIGUE @ULTIMAHORAENX / @NOTICIASENX PARA MÁS NOTICIAS! Un windsurfer llamado Eric Kramer chocó de frente con una ballena gris que emergía del agua el… pic.twitter.com/9sNOKFDg0r

Según informaron medios locales, tanto Kramer como la ballena salieron ilesos del choque , y el windsurfista aprovechó que el video se viralizó para expresarse al respecto.

"Fue un día de ballenas. Por favor, tengan cuidado y respeten la vida silvestre. Había reducido mucho la velocidad porque había visto un par de ballenas en la zona, pero en mi último tramo de regreso, apareció justo delante de mí. Me alegra que ambos estemos bien”, expresó.

Tras conocerse el hecho, algunos usuarios en las redes criticaron a Kramer por practicar windsurf sabiendo que había ballenas en el lugar. Sin embargo, medios locales explicaron que no es común divisarlas en esa zona y muchos deportistas náuticos se reúnen en la Bahía para practicar el deporte. Por lo tanto, los encuentros con estos animales suelen ser ocasionales, ya que emergen de repente y sorprenden a los visitantes,