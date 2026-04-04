4 de abril de 2026 - 15:25

Impactante video: un windsurfista chocó contra una ballena gris que emergió sorpresivamente del agua

El deportista naútico navegaba en su tabla cuando chocó con el animal que apareció de repente. El hombre habló tras el incidente.

Un windsurfista chocó contra una ballena gris que emergió del agua

Un windsurfista chocó contra una ballena gris que emergió del agua

Foto:

Por Redacción Mundo

Recientemente, se difundió en redes sociales el video de un joven windsurfista que chocó contra una ballena gris en la Bahía de San Francisco. En las imágenes se observa cómo el animal emerge de repente y colisiona contra el deportista, golpéandolo fuertemente.

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Lo que parecía ser una práctica tranquila en tabla de vela, terminó con un inesperado momento a la vista de todas las personas que se encontraban en la playa disfrutando del día.

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El windsurfista Eric Kramer estaba practicando la actividad náutia en Crissy Field, en las costas de San Francisco, cuando tuvo su encuentro inesperado con el animal de 27.000 kilos. En el video, se observa cómo en pocos segundos la ballena lo golpea y lo tira brúscamente de la tabla, dejandolo atónito unos minutos.

Mientras que el animal se sumergió nuevamente y las aguas volvieron a la calma.

Las declaraciones del deportista ante el incidente

Según informaron medios locales, tanto Kramer como la ballena salieron ilesos del choque, y el windsurfista aprovechó que el video se viralizó para expresarse al respecto.

"Fue un día de ballenas. Por favor, tengan cuidado y respeten la vida silvestre. Había reducido mucho la velocidad porque había visto un par de ballenas en la zona, pero en mi último tramo de regreso, apareció justo delante de mí. Me alegra que ambos estemos bien”, expresó.

Tras conocerse el hecho, algunos usuarios en las redes criticaron a Kramer por practicar windsurf sabiendo que había ballenas en el lugar. Sin embargo, medios locales explicaron que no es común divisarlas en esa zona y muchos deportistas náuticos se reúnen en la Bahía para practicar el deporte. Por lo tanto, los encuentros con estos animales suelen ser ocasionales, ya que emergen de repente y sorprenden a los visitantes,

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