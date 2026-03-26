Impactante video: un colectivo cayó a un río cuando intentaba subir a un ferry y dejó un saldo de 26 muertos

Una tragedia sacudió al distrito de Rajbari, en Bangladesh cuando un colectivo cayó al río Padma al intentar subir a un ferry. Las imágenes fueron difundidas por redes sociales y muestran el impactante momento en que el vehículo se hunde en el agua en cuestión de segundos.

Las autoridades de Rajbari confirmaron este jueves la muerte de 26 personas, mientras que cerca de 35 continúan desaparecidas . Según informó el subdirector adjunto del Servicio de Bomberos, entre los fallecidos se encuentran tres niños y once mujeres.

El trágico hecho ocurrió el pasado miércoles, cuando un colectivo llegó al muelle de Daulatdia para embarcar el ferry "Hasna Hena" con destino a Dhaka. Según informaron medios locales, el conductor habría perdido el control del vehículo, ocasionando que cayera al río.

En el video compartido por testigos, se observa cómo el colectivo cae al río a la vista de la gente que se encontraba en el lugar. Algunos sobrevivientes logaron salir del vehículo, nadar hasta la orilla y ser rescatados por vecinos.

Según informó el medio Daily Star, el Servicio de Bomberos y Defensa Civil de Rajbari montó un operativo para rescatar a los pasajeros. El trabajo se llevó a cabo por cuatro unidades, inluyendo 10 buzos, efectivos de la Policía, la Guardia Costera y el Ejército.

Mediante una grúa, lograron sacar el vehículo que se encontraba a más de 24 metros de profundidad y constataron el fallecimiento de 26 personas, cuyos cuerpos ya fueron entregados a los familiares. Asimismo, las autoridades del distrito conformaron un comité de cinco miembros para investigar las causas del accidente.

Accidente en Bangladeh Así sacaron el colectivo del río tras hundirse 24 metros

Algunos testigos aseguraron que el vehículo comenzó a desplazarse tras soltarse el tope de una de las ruedas. Por su lado, uno de los sobrevivientes relató que el colectivo estaba frenado cuando de repente comenzó a avanzar y en cuestión de segundos cayó al río.

"Cuando el autobús estaba subiendo al ferry de repente empezó a hundirse en el río Padma. Yo iba sentado en el regazo de mi madre. Mientras el autobús se hundía, mi madre me empujó por la ventana. Luego nadé hasta la orilla. Pero aún no la encuentro", relató al medio Daily Star un niño de 8 años, sobreviviente de la tragedia.