La demora más tierna: mostró lo que retrasaba la fila del avión y el video es pura emoción

Una joven compartió en redes sociales un tierno momento protagonizado por un bebé en un aeropuerto que se llenó de tiernos comentarios. Mirá el video.

Un bebé "retrasó" la fila del avión y el video enamoró a todos.

Una joven argentina compartió un tierno video en un aeropuerto y rápidamente se viralizó. La creadora de contenido captó el momento en que un bebé que la acompañaba en el vuelo decidió participar en el proceso de abordaje del avión y captó la atención de todos los pasajeros.

"Pedri, el más simpático", expresó la usuaria en su cuenta de TikTok (@leizamarrettaoficial). El video se llenó de tiernos comentarios en la red social y superó las 7 millones de reproducciones.

El pasajero más tierno Leiza es una influencer y creadora de contenido y en las últimas horas se hizo viral al compartir el video de un bebé que recibe a los pasajeros en un avión de una manera muy tierna y amistosa. En las imágenes, se ve al pequeño Pedro saludando una por una a las personas que abordaban el avión, situación que generó un leve retraso en la fila.

Todos aquellos que pasaban por el pasillo para ubicarse en sus asientos eran recibidos por Pedro, quien los saludaba, les tiraba besos y les ofrecía una hermosa y tierna sonrisa, mientras iba sentado en las piernas de quien sería su madre. Los pasajeros que no pudieron resistirse a la ternura del pequeño, se sumaron a sus saludos y le sonrieron también. Incluso, algunos le prestaban sus pasajes para que él los "supervisara"

Embed - Pedri, el más simpático @aerolineasargentinas_ #tiktok #fypviral #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii @leizamarrettaoficial Pedri, el más simpático @aerolineasargentinas_ #tiktok #fypviral #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Happy Acoustic Traveling - PaperThinStudio El video superó las millones de reproducciones y se llenó de comentarios de usuarios que morían de amor con la actitud de Pedro. "El bebé: Bienvenido a su vuelo señor"; "La ternura y sentimientos que algunos le dan. No hay palabras que lo describan", "A todas las personas que saludó les debe haber alegrado un 100% el comienzo de ese viaje", fueron algunos de los comentarios que se leyeron en TikTok.

Si bien no se especifica en qué vuelo se vivió este momento, pero muchos expresaron su deseo de encontrarse al simpático Pedrito nuevamente para alegrarles el viaje.