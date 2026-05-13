El secretario de Estado de EE.UU. apareció con la ropa que usó Maduro al ser capturado y las redes explotaron

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , generó repercusión en redes sociales tras posar dentro del avión presidencial con una ropa deportiva idéntica a la que utilizó Nicolás Maduro justo en el momento de su captura en Caracas, Venezuela , ocurrida el pasado 3 de enero.

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La fotografía fue publicada por Steve Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca, mientras el Air Force One viajaba rumbo a China para el encuentro entre Donald Trump y su par Xi Jinping. En el mensaje, Cheung ironizó que Rubio vestía las “Nike Tech Venezuela” dentro del avión oficial.

La imagen del funcionario estadounidense recostado sobre una de las puertas del avión se volvió viral inmediatamente en redes sociales, especialmente gracias a dirigentes republicanos, activistas conservadores y usuarios seguidores del mandatario norteamericano.

Al entrar en uno de los momentos más controvertidos a nivel mundial en el último tiempo, muchos relacionaron inmediatamente el conjunto gris con las fotografías difundidas tras la detención de Maduro. Esas imágenes fueron las últimas en las que se presenció al venezolano antes de ser encarcelado.

Ese atuendo ya se había convertido en un fenómeno viral meses atrás, luego de que Trump compartiera imágenes del exmandatario venezolano esposado y vestido con el conjunto deportivo durante su traslado a Estados Unidos. Desde entonces, ese hecho fue utilizado en memes, bromas y publicaciones satíricas.

Nicolás Maduro Un hombre se tatuó la primera foto de Nicolás Maduro capturado. web

Marco Rubio, uno de los más queridos de Donald Trump

Rubio, uno de los funcionarios más duros contra el gobierno venezolano, había respaldado públicamente las acciones militares impulsadas por Washington para detener a Maduro. Incluso antes de la captura, lo había definido en varias ocasiones como un mandatario “ilegítimo”.

El secretario de Estado también aparece mencionado entre los posibles candidatos republicanos para las elecciones presidenciales de 2028, junto al vicepresidente J.D. Vance. A comienzos de este año, Trump aseguró que ambos son “grandes líderes”, aunque describió a Rubio como una figura más diplomática.