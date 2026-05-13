13 de mayo de 2026 - 20:40

El secretario de Estado de EE.UU. apareció con la ropa que usó Maduro al ser capturado y las redes explotaron

Marco Rubio posó con las “Nike Tech ‘Venezuela’”, según escribió el director de comunicaciones de la Casa Blanca. La foto se volvió viral y generó polémica.

El presidente Donald Trump y su secretario de Estado, Marcos Rubio.
El presidente Donald Trump y su secretario de Estado, Marcos Rubio.

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

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La fotografía fue publicada por Steve Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca, mientras el Air Force One viajaba rumbo a China para el encuentro entre Donald Trump y su par Xi Jinping. En el mensaje, Cheung ironizó que Rubio vestía las “Nike Tech Venezuela” dentro del avión oficial.

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"¡El secretario Rubio luciendo las Nike Tech 'Venezuela' en el Air Force One!", escribió textualmente.

Viral en redes sociales: “Es Maduro esposado”

La imagen del funcionario estadounidense recostado sobre una de las puertas del avión se volvió viral inmediatamente en redes sociales, especialmente gracias a dirigentes republicanos, activistas conservadores y usuarios seguidores del mandatario norteamericano.

Al entrar en uno de los momentos más controvertidos a nivel mundial en el último tiempo, muchos relacionaron inmediatamente el conjunto gris con las fotografías difundidas tras la detención de Maduro. Esas imágenes fueron las últimas en las que se presenció al venezolano antes de ser encarcelado.

Ese atuendo ya se había convertido en un fenómeno viral meses atrás, luego de que Trump compartiera imágenes del exmandatario venezolano esposado y vestido con el conjunto deportivo durante su traslado a Estados Unidos. Desde entonces, ese hecho fue utilizado en memes, bromas y publicaciones satíricas.

Nicolás Maduro
Un hombre se tatuó la primera foto de Nicolás Maduro capturado.

Un hombre se tatuó la primera foto de Nicolás Maduro capturado.

Marco Rubio, uno de los más queridos de Donald Trump

Rubio, uno de los funcionarios más duros contra el gobierno venezolano, había respaldado públicamente las acciones militares impulsadas por Washington para detener a Maduro. Incluso antes de la captura, lo había definido en varias ocasiones como un mandatario “ilegítimo”.

El secretario de Estado también aparece mencionado entre los posibles candidatos republicanos para las elecciones presidenciales de 2028, junto al vicepresidente J.D. Vance. A comienzos de este año, Trump aseguró que ambos son “grandes líderes”, aunque describió a Rubio como una figura más diplomática.

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