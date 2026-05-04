4 de mayo de 2026 - 19:00

Triunfo mendocino en EE.UU.: alumnos lograron el segundo puesto en innovación en el mundial de robótica

Los estudiantes del Colegio Tomás Alva Edison se destacaron en Houston entre delegaciones de 114 países con "GauchoBot".

Alumnos del Colegio Tomás Alva Edison lograron el segundo puesto en el mundial de robótica

Alumnos del Colegio Tomás Alva Edison lograron el segundo puesto en el mundial de robótica

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El equipo Kondor, conformado por alumnos del Colegio Tomás Alva Edison de Mendoza, alcanzó un hito histórico para la robótica nacional al obtener el segundo puesto en la categoría Innovate Awards durante el FIRST Global Challenge.

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El certamen se llevó a cabo en Houston, Estados Unidos, del 27 de abril al 2 de mayo, y contó con la participación de más de 300 equipos internacionales.

Sello mendocino

El protagonista técnico de esta hazaña fue el “GauchoBot”, un robot desarrollado desde cero por los estudiantes. El dispositivo destacó por su alta complejidad técnica, incorporando ruedas omnidireccionales para desplazamientos en cualquier dirección, un sistema de recolección de elementos (intake), un mecanismo de disparo (shooter) con rotación de 360 grados y un sistema de elevación para las instancias finales del juego.

alumnos del Colegio Tomás Alva Edison - Mundial de robótica

Además de su estructura mecánica, el GauchoBot fue equipado con sensores, cámaras y un sistema de odometría que le permitieron ubicarse con precisión milimétrica en el campo de juego.

Estas características le valieron el Innovate Award, un reconocimiento que distingue las soluciones más creativas, originales y eficientes en ingeniería, ubicando a la Argentina en el podio por encima de países como Israel y solo por detrás de Estados Unidos.

El equipo está integrado por 22 estudiantes de entre 13 y 18 años, bajo la guía de Emiliano Mirábile y Graciela Bertancud. La clasificación a esta instancia mundial fue el resultado de un arduo camino que comenzó con el primer puesto en PROBOTAE, la competencia nacional de robótica educativa.

Cómo es la competencia

El FIRST Global Challenge es una competencia que reúne a estudiantes de todo el mundo con el objetivo de resolver problemáticas reales a través de la tecnología. Se basa en un modelo de juego colaborativo, donde los equipos deben formar alianzas internacionales para competir.

alumnos del Colegio Tomás Alva Edison - Mundial de robótica

Cada partido se divide en dos etapas: una fase autónoma, en la que los robots operan sin intervención humana, y una fase controlada, donde los estudiantes toman el mando. En los segundos finales, los equipos deben maximizar su rendimiento conjunto para obtener puntos adicionales .

La edición 2026 incorporó además la temática “AGE”, inspirada en la arqueología y el descubrimiento, proponiendo desafíos complejos que exigen creatividad, precisión y trabajo en equipo.

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