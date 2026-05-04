Tras el viento Zonda, anticipan un martes "primaveral" en Mendoza: cuál será la máxima

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 10°C para mañana en Mendoza. Para el miércoles la temperatura subirá y se espera viento Zonda.

Luego de un inicio de semana con condiciones sumamente agradables, pero con viento Zonda en algunos sectores, Mendoza se encamina a vivir un martes 5 de mayo marcado por la estabilidad y el "tiempo bueno". Según informa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sol seguirá siendo el gran protagonista, regalando una tarde con tintes primaverales en pleno otoño.

Para este martes, se prevé una jornada con "nubosidad variable y ascenso de la temperatura". El termómetro marcará una máxima de 24°C, mientras que la mínima se ubicará en los 10°C. Los vientos serán leves y soplarán predominantemente desde el sudeste.

Precipitaciones en cordillera En la zona de Alta Montaña, el panorama es menos alentador. Se esperan precipitaciones con vientos moderados en altura, lo que no garantiza la operatividad del Paso Internacional Cristo Redentor. De esta manera, se recomienda a los conductores circular con precaución ante las bajas temperaturas nocturnas.