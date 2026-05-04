4 de mayo de 2026 - 20:07

Tras el viento Zonda, anticipan un martes "primaveral" en Mendoza: cuál será la máxima

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 10°C para mañana en Mendoza. Para el miércoles la temperatura subirá y se espera viento Zonda.

Así estará el tiempo este martes 5 de mayo en Mendoza.

Así estará el tiempo este martes 5 de mayo en Mendoza.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Luego de un inicio de semana con condiciones sumamente agradables, pero con viento Zonda en algunos sectores, Mendoza se encamina a vivir un martes 5 de mayo marcado por la estabilidad y el "tiempo bueno". Según informa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sol seguirá siendo el gran protagonista, regalando una tarde con tintes primaverales en pleno otoño.

Leé además

Alumnos del Colegio Tomás Alva Edison lograron el segundo puesto en el mundial de robótica

Triunfo mendocino en EE.UU.: alumnos lograron el segundo puesto en innovación en el mundial de robótica
María Belén Alegre inscribió su nombre entre los ganadores de los 42K de la Maratón Internacional Mendoza. 

Maratón Internacional de Mendoza: María Belén Alegre se consagró en los 42K

Para este martes, se prevé una jornada con "nubosidad variable y ascenso de la temperatura". El termómetro marcará una máxima de 24°C, mientras que la mínima se ubicará en los 10°C. Los vientos serán leves y soplarán predominantemente desde el sudeste.

Precipitaciones en cordillera

En la zona de Alta Montaña, el panorama es menos alentador. Se esperan precipitaciones con vientos moderados en altura, lo que no garantiza la operatividad del Paso Internacional Cristo Redentor. De esta manera, se recomienda a los conductores circular con precaución ante las bajas temperaturas nocturnas.

Pronóstico extendido para el miércoles

Hacia el miércoles, el extendido indica que el tiempo continuará la tendencia de ascenso térmico, impulsado por la probabilidad de viento Zonda que podría alcanzar el llano. Esta jornada se presenta como el día más cálido de la semana, con una máxima que rondará los 29°C. Además, durante la noche se esperan precipitaciones, mientras que en la Cordillera se indican nevadas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Secundario: la DGE puso en marcha el Programa TEM 2026, una nueva apuesta que brinda apoyo actualizado y más flexible para  quienes terminaron de cursar y adeudan materias 

¿Adeudás materias del secundario? La DGE implementó un nuevo programa más amigable y flexible

Como dos vecinos más: tiernos videos de dos zorros caminando por un barrio de Mendoza

Como dos vecinos más: tiernos videos de dos zorros caminando por un barrio de Mendoza

El diputado nacional Agustín Rossi pasó por Mendoza y se reunió con Guillermo Carmona y Gabriela Lizana. 

"Desde arrepentidos del Pro hasta la Izquierda": Agustín Rossi pasó por Mendoza y le dejó un pedido al PJ

Archivo / Los Andes

Vuelve la alerta por Zonda: habrá temperaturas "primaverales" hasta el miércoles