"Desde arrepentidos del Pro hasta la Izquierda": Agustín Rossi pasó por Mendoza y le dejó un pedido al PJ

El diputado nacional Agustín Rossi, exministro de Defensa y exjefe de Gabinete de Alberto Fernández , visitó Mendoza este fin de semana para participar en el acto del Foro Nuevo Cuyo , que organizó Guillermo Carmona con otros dirigentes peronistas en el Círculo de Periodistas .

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El legislador kirchnerista planteó la necesidad de que el peronismo avance en “la construcción del frente más amplio posible, desde arrepentidos del PRO hasta la izquierda” con vistas a 2027.

El encuentro marcó el inicio del ciclo de debates “Estrategias para la reconstrucción de la Patria” , impulsado por el Foro Nuevo Cuyo, espacio que cumplirá 15 años en junio. La jornada incluyó un panel de referentes y tuvo a Rossi como invitado central.

Entre los dirigentes provinciales que estuvieron presentes, se destacaron además de Carmona, la diputada provincial massista Gabriela Lizana , la exlegisladora y dirigente de la CTA, Natalia Vicencio.

En su intervención, Rossi afirmó que el presidente Javier Milei atraviesa “su peor momento desde que asumió” y mencionó indicadores de opinión pública con mayoría de imagen negativa .

El legislador sostuvo que la situación del oficialismo se explica por tres factores principales. En primer lugar, cuestionó el impacto de denuncias de corrupción en funcionarios, entre ellos el vocero presidencial Manuel Adorni, lo que —según planteó— afectó el discurso contra la “casta”.

En segundo término, marcó una supuesta dependencia del contexto internacional y vinculó ese escenario a la figura del expresidente estadounidense Donald Trump.

Por último, advirtió sobre los efectos de la recesión económica y el ajuste fiscal. En ese marco, mencionó antecedentes de políticas económicas asociadas a José Alfredo Martínez de Hoz y Domingo Cavallo, y planteó posibles tensiones sociales derivadas de la situación del transporte público.

Llamado al peronismo

Rossi también dirigió un mensaje hacia el interior del peronismo, al que definió como “un cuerpo con estructura pero sin una nueva épica”. En ese sentido, pidió “templanza” y sostuvo que el espacio debe reconstruir una propuesta que convoque a la sociedad.

“Tenemos que ser una fuerza que combine estabilidad con crecimiento, seguridad con derechos humanos y una agenda clara contra la corrupción”, señaló.

Además, propuso avanzar en la conformación de un frente amplio que incluya distintos sectores políticos, con coincidencias en temas como la educación pública, el rol del Estado en áreas estratégicas como YPF y la agenda social.

Entre las medidas planteadas para un eventual gobierno opositor, Rossi mencionó: