La Corte de EEUU frena restricciones y garantiza el acceso temporal a la píldora abortiva

La Corte Suprema de Estados Unidos restableció temporalmente el acceso a la píldora abortiva mifepristona mediante telemedicina y correo postal, en respuesta a una apelación de emergencia que advertía del posible caos para las pacientes que tenían citas para acceder al medicamento.

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La orden suspende una decisión del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, de tendencia conservadora, que restableció el requisito nacional de que el medicamento se obtenga en persona, lo que limita el acceso a este método de aborto, que se ha generalizado desde que el tribunal anuló el caso Roe vs. Wade.

La orden del juez del máximo tribunal estadounidense Samuel Alito que suspende el fallo del Quinto Circuito estará vigente hasta el 11 de mayo , reportó la cadena CNN y supo la Agencia Noticias Argentinas.

La suspensión administrativa mantiene el statu quo mientras el tribunal revisa las apelaciones de emergencia presentadas el sábado por el fabricante del medicamento y el productor de una versión genérica.

Danco Laboratories, fabricante de mifepristona, argumentó ante la Corte Suprema en su apelación que la orden del Quinto Circuito “genera confusión y trastornos inmediatos en decisiones médicas que requieren una respuesta rápida”.

GenBioPro, fabricante de una versión genérica del medicamento, afirmó en su propia apelación que la decisión del tribunal inferior corría el riesgo de “interrumpir abruptamente el acceso al fármaco para pacientes en todo el país”.

El caso, tramitado por vía rápida, vuelve a poner el medicamento y el tema del aborto en la agenda de la Corte Suprema menos de dos años después de que los magistrados rechazaran una impugnación similar, una decisión que permitió que el medicamento siguiera estando ampliamente disponible.

Alito se encarga de las apelaciones de emergencia que surgen del Quinto Circuito de Apelaciones, con sede en Nueva Orleans.

El origen de la disputa

La disputa se originó tras una demanda presentada por Luisiana contra la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés), en la que el estado cuestiona una regulación aprobada en 2023 durante el mandato de Joe Biden.

Dicha norma eliminó la obligación de una visita presencial para acceder a la mifepristona, facilitando su prescripción a través de consultas virtuales y su envío por correo o dispensación en farmacias.

Un tribunal federal de apelaciones con sede en Nueva Orleans dio la razón a Luisiana y ordenó restablecer las restricciones previas. Esa decisión es la que ahora ha quedado en suspenso tras la intervención de la Corte Suprema.

La mifepristona es uno de los dos medicamentos utilizados en el aborto farmacológico, junto con el misoprostol. Este método representa actualmente más del 60% de los abortos en Estados Unidos.

Aprobada en el año 2000 por la FDA, su disponibilidad se ha convertido en un elemento central del acceso al aborto, especialmente en estados donde existen restricciones severas al procedimiento quirúrgico.