29 de abril de 2026 - 20:40

Según el Pentágono, EE.UU. ya gastó US$25.000 millones en la guerra contra Irán

El mayor costo de la operación, iniciada el 28 de febrero, se destina a municiones y el gobierno anticipa una solicitud presupuestaria adicional al Congreso.

El secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth

El secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

El Pentágono estimó este miércoles que la guerra contra Irán le ha costado a Estados Unidos 25.000 millones de dólares desde el comienzo de la operación el pasado 28 de febrero, declaró este miércoles un alto funcionario del Departamento de Defensa.

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“A día de hoy, estamos gastando aproximadamente 25.000 millones de dólares en la Operación ‘Furia Épica’. La mayor parte de esa suma corresponde a municiones”, declaró el subsecretario interino de Guerra para asuntos financieros, Jules Hurst, en una audiencia ante la Cámara de Representantes, reportó el sitio DW.

A dos meses del inicio del conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán, el Pentágono compartió por primera vez una cifra sobre los gastos durante una audiencia para dar cuenta de los presupuestos del Departamento ante los legisladores, en la que comparecen el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, el general Dan Caine.

“Una parte de ese monto se destina a gastos de operaciones y mantenimiento, así como al reemplazo de equipos”, añadió Hurst.

El funcionario aseguró que el Departamento formulará una solicitud presupuestaria suplementaria a través de la Casa Blanca que se remitirá al Congreso “una vez cuenten con una evaluación completa del costo del conflicto”.

Dan Caine
El jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, el general Dan Caine.

El jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, el general Dan Caine.

Alrededor de 900 millones por día

Según estimaciones del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, en inglés), ya las primeras 100 horas de la guerra contra Irán tuvieron un costo de al menos 3.700 millones de dólares, lo que se traduce en casi 900 millones al día.

Por su parte, Hegseth insistió en la justificación para continuar con la operación, ya que a su juicio Irán todavía no ha abandonado sus ambiciones nucleares y restó importancia a la duración del conflicto.

“Les recuerdo cuánto tiempo (estuvimos) en Afganistán y cuánto tiempo en Vietnam. Llevamos apenas dos meses inmersos en una lucha existencial por la seguridad del pueblo estadounidense. Irán no puede poseer una bomba nuclear”, señaló.

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